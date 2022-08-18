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Apple Beats Fit Pro Kim Kardashian Edition Tanıtıldı!

Beats Pro by Kim K Special Edition üç renkte geliyor ve üç yumuşak silikon kulak ucu seçeneği var. Kulaklıklar, hızlı eşleştirme ve otomatik senkronizasyon sağlayan Apple'ın H1 çipi ile geliyor. Bu, Apple'ın AirPods Pro'sunda kullanılan işlemci ile aynı. AirPods Pro'ya benzer şekilde Fit Pro, “Şeffaflık” seçeneği, uzamsal ses ve dinamik kafa takibi ile aktif gürültü iptali içeriyor.

Ayşen Sıla

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Bu yılın başlarında, Apple’a ait Beats nihayet ABD dışındaki pazarlar için Beats Fit Pro kulaklıkları piyasaya sürdü. Şimdi marka, Beats Fit Pro Kim K özel sürümü adı verilen kablosuz kulaklıklar için özel bir renk modelini de tanıttı.

Beats Pro by Kim K Special Edition üç renkte geliyor ve üç yumuşak silikon kulak ucu seçeneği var. Renk seçenekleri Moon, Dune ve Earth olarak adlandırılıyor. Yeni renklerin dışında, kulaklığın teknik özellikleri aynı kalıyor.

Kulaklıklar çift elemanlı diyafram sürücüsüne sahip iki odacıklı bir muhafaza, net, stereofonik ses üretiyor. Kulaklıklar, hızlı eşleştirme ve otomatik senkronizasyon sağlayan Apple’ın H1 çipi ile geliyor. Bu, Apple’ın AirPods Pro’sunda kullanılan işlemci ile aynı.

The-Beats-Fit-Pro-Kim-K-Special

AirPods Pro’ya benzer şekilde Fit Pro, “Şeffaflık” seçeneği, uzamsal ses ve dinamik kafa takibi ile aktif gürültü iptali içeriyor. iPhone’lar dışında, kulaklıklar Android cihazlarla mükemmel çalışıyor.

Tomurcuklar, şarj kutusu olmadan 7 saate kadar (ANC açıkken 6 saat) ve şarj kutusuyla 30 saate kadar oynatma vaat ediyor. 5 dakikalık hızlı şarj, 1 saatlik oynatma süresi sağlıyor. Ancak kulaklıklar, kablosuz şarj özelliği taşımıyor. Bunun dışında, suya ve tere karşı dayanıklı olmasını sağlayan bir IPX4 derecesine sahip. Kim K Special Edition Beats Fit Pro True Wireless kulaklıkların fiyatı 199,99 dolar.

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KaynakGizmochina

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