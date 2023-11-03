Apple CEO’su Tim Cook Yapay Zekanın Önemini Vurguladı

Yapay zeka bugünlerde endüstrinin moda sözcüğü ve Apple bu konuda ağzını sıkı tutarken CEO Tim Cook bunun ürünlerinin ayrılmaz bir parçası olacağına söz veriyor. Apple, gazetecilerin CEO Tim Cook ve CFO Luca Maestri’ye kazançlar ve şirket hakkında sorular sorma şansı bulduğu üç aylık kazanç görüşmesini Perşembe akşamı gerçekleştirdi. Birçoğu ihmal edilebilir yanıtlarla sonuçlanırken, bazı yanıtlar işlerin nereye gidebileceğine dair fikir verdi. Birkaç soru, çağrıyı yapay zekaya ve Apple’ın yapay zekaya yatırım yapmasına yönlendirdi. Apple’ın liderliği, şirketin yapay zeka konusundaki duruşu konusunda açıktı. Yalnızca geliştirilmiyordu, zaten her şeyin parçasıydı.

Tim Cook: Yapay zeka ürünlerimizin bir parçası

Tim Cook bu konu hakkında, “Eğer biraz uzaklaşıp yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda neler yaptığımıza ve bunları nasıl kullandığımıza bakarsanız, yapay zeka ve makine öğrenimini temel teknolojiler olarak görüyoruz ve bunlar neredeyse sunduğumuz her ürünün ayrılmaz bir parçası. Yakın zamanda iOS 17’yi piyasaya sürdüğümüzde kişisel ses ve canlı sesli mesaj gibi özelliklere sahipti. Yapay zeka bu özelliklerin merkezinde yer alıyor.” dedi. Görüşmenin ilerleyen saatlerinde Cook’a Ar-Ge harcamalarında yaklaşık 8 milyar dolarlık bir artış ve bu paranın nereye gittiği soruldu. Tim’in yanıtı basitti. Bunların yanı sıra yapay zeka, silikon ve Apple Vision Pro gibi ürünler de vardı.

Bu yorumlar Cook ve şirketin geçmişte yapay zeka hakkında söyledikleriyle örtüşüyor. Otomatik düzeltme için yeni dönüştürücü dil modeli gibi iOS’taki pek çok özellik zaten makine öğrenimine ve hatta yapay zekaya dayanıyor.