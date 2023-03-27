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Apple Cihazlara Yeni Ekran Altı Teknolojisi Geliyor!

Ayşen Sıla

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Apple kısa süre önce, iPhone’larda ve Apple Saatlerde biyometri ve hareket kontrolü için kullanılabilecek bir ekran altı sensör teknolojisini sergileyen bir patent başvurusunda bulundu.

Patent, alınan kızılötesi ışığa dayalı olarak sensör verileri üretebilen ve daha sonra yakınlık algılamayı gerçekleştirmek, harici nesnelerin görüntülerini yakalamak, yüz özelliklerini belirlemek, yönünü algılamak için kontrol devresi tarafından işlenebilen bir kuantum film kızılötesi sensörünün kullanımını özetliyor.

Bu teknolojinin getirebileceği heyecan verici olanaklara rağmen, ekran teknolojisi uzmanı ve analist Ross Young, sensörle ilgili sorunlar nedeniyle panel altı Face ID teknolojisinin uygulanmasının 2025 veya sonrasına kadar mümkün olmayabileceğini belirtti. Ancak Apple’ın mühendislik ekipleri, bu zorlukların üstesinden gelmenin ve teknolojiyi uygulamanın en iyi yolunu belirlemenin yolları üzerinde çalışıyor.

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Apple, ekran altı Face ID teknolojisine ek olarak, iPhone için Touch ID’nin ekran altı sürümünü de denedi. Yakın gelecekte çıkacak iPhone 15 veya diğer üst düzey modellerde yer alması pek mümkün olmasa da, iPhone SE gibi alt düzey modellerde olma ihtimali var. Face ID ile birlikte bu ikili kimlik doğrulama yaklaşımı, Face ID’nin düzgün çalışmayabileceği durumlarda özellikle faydalı olabilir ve ek bir güvenlik düzeyi sunuyor.

Genel olarak Apple’ın son patenti, ekran altı sensör teknolojisi için cihazlarımızla etkileşim şeklimizi değiştirebilecek heyecan verici olasılıkları sergiliyor. Teknoloji uygulanmadan önce üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olsa da, Apple’ın mühendislik ekiplerinin çeşitli yaklaşımları keşfetmeye ve ileriye dönük en iyi yolu belirlemeye kararlı oldukları açık.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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