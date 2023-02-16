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Apple, Çin Akıllı Telefon Pazarına Adeta Hükmediyor!

Huawei gibi birçok rakibin yanında ABD merkezli Apple'ın orada bile rabet görmesi gerçekten şaşırtıcı. Çin'in bu ayki satışlar için Apple'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Ayşen Sıla

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Görünüşe göre Çin’deki akıllı telefon pazarı 2023’ün başında iyi bir başlangıç ​​yaptı. Bölge, bu yılın ilk ayında Apple‘ın akıllı telefon segmentinde başı çekmesiyle güçlü satışlar gördü.

Bir Counterpoint Research raporuna göre Ocak ayı, Çin pazarında 2023 için iyi bir başlangıç ​​oldu. Bu, Aralık 2022’deki COVID-19 salgınının hemen ardından geldi ve aynı zamanda yeni yıla girerken iyi bir yükseliş kaydetti. İlk ayda, satışlar her hafta hızla artarak Çin Yeni Yılı sezonunun olduğu haftadan önce 7 milyon adede ulaştı.

Bu dönemde Cupertino merkezli şirket, satış payı açısından zirvedeki marka olarak tahtını korudu. Ayrıca şirket, yıllık bazda yaklaşık %6’lık bir artış da kaydetti. Pazarın Ocak ayındaki genel büyümesi bir önceki yıla göre çok yüksek olmasa da, pazarın haftalar öncesindeki durumu göz önüne alındığında yine de iyi bir haber. Satışlardaki artış, Çin’deki akıllı telefon pazarının Coronavirüs salgınlarından kurtulmaya başladığını da ima ediyor.

Huawei gibi birçok rakibin yanında ABD merkezli Apple’ın orada bile rabet görmesi gerçekten şaşırtıcı. Çin’in bu ayki satışlar için Apple’a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakSCMP

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