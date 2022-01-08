Apple Fitness+ 10 Ocak’ta Ses Tabanlı Bir Koşu Özelliği Ekleyecek

Apple, Fitness+ için yeni özellikler söz konusu olduğunda yavaşlamıyor. Time to Run dahil olmak üzere 10 Ocak’ta eklenecek birkaç tane daha duyurdu.

Time to Run’ın amacı, insanların “daha tutarlı ve daha iyi koşucular olmalarına” yardımcı olmaktır. Çeşitli şehirlerden bazı popüler koşu rotalarından yararlanır ve bu konumların ruhunu uyandırmak ve her koşunun yoğunluğuna ve koçluğuna uygun şekilde tasarlanmış çalma listeleri içerir.

Ünlü konuklar yerine, tanıdık Fitness+ eğitmenleri, Time to Run seanslarına liderlik edecek. Apple Watch‘unuzda, eğitmen tarafından rotaları boyunca çekilen fotoğrafları görebileceksiniz. Bu görüntüleri antrenman özetinde görüntüleyebilir ve fotoğraf kitaplığınıza kaydedebilirsiniz. Tekerlekli sandalye kullananlar için, özelliğin adı Koşma Süresi veya İtme olarak yeniden adlandırılacak ve bir koşu veya Dış Mekan Push Koşu Temposu antrenmanı seçebilecekler.

Apple, çalışma süresi bölümlerinin her birinin yaklaşık 30 veya 60 dakika sürdüğünü ve bu sürenin 25 ila 40 dakikalık tipik Yürüme Süresi çalışma süresinden daha uzun olduğunu söyledi. Diğer fitness uygulamaları, Aaptiv, Nike+Run Club ve Runtastic gibi sesli rehberli koşu özellikleri olacağını belirtti. Apple burada tam olarak yeni bir çığır açmıyor, ancak Fitness+ kullanıcıları ter atmak için başka bir seçeneğe sahip olacak.

Bu özellik, önümüzdeki günlerde ve haftalarda insanların kasıtlı eğitim seçimleri yapmasına yardımcı olacak planlar önerecek. Ekstra olarak Yoga Denge Pozlarınızı Mükemmelleştirmek ve daha iyi bir uyku zamanı için başta olmak üzere altı koleksiyon sunulacak.

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