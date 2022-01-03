Pil Ömrüne Göre En İyi Akıllı Saatler

Bugün sizlere pil ömrüne göre en iyi akıllı saatler hakkında öneride bulunacağız. Günümüz dünyasında artık akıllı saatler herkesin tercihi haline geldi. Hem kullanışlı olması ve kolay taşınabilir olması çok büyük bir avantaj yaratıyor.

Akıllı saat sayesinde sosyal medya bildirimlerini takip etmek için telefona bakmak gerekmiyor. Akıllı saatlerin gelen aramalara ve mesajlara yanıt vermeyi sağlamasının yanı sıra görüşmeyi dokunmatik şekilde ertelemeyi mümkün kılması da telefona bağlı yaşama gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Akıllı saat ile toplu taşıma araçlarında gizliliğin sağlanması mümkün oluyor. Telefonu yöneterek yabancıların yazılanları okumasının önüne geçilebiliyor.

Akıllı saatler, zamanı gösteren bir araç olmanın ötesinde bir seyahat arkadaşı oluyor. Tarih göstergeleri bulunan ve alarm da kurulabilen akıllı saatler; adım sayısı, mesafe, kalori, kalp atış hızı, nabız hızı, uyku takibi ve daha fazla veriye ulaşmayı sağlıyor. Akıllı saatler 48 saatten 3 aya kadar dayanabilen şarj ömürleriyle uzun süreli kullanım sunuyor.

Pil Ömrüne göre en iyi akıllı saatler;

Huawei Watch GT 2



Düşük güç tüketimiyle yüksek performans vadeden Kirin A1 işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve 2 haftaya varan pil ömrü sunan HUAWEI’nin akıllı saati

HUAWEI WATCH GT 2’nin 46 mm versiyonu rekabetin diğer yıldızı.

Akıllı saat, uygulama işlemcisi olarak, 30uA / MHZ endüstri ortalamasının çok altında olan 10uA / MHz’lik ultra düşük güç tüketimini elde etmek için Cortex-M7 işlemcisini kullanıyor. Yüksek performans ve verimli güç tüketiminin mükemmel birleşimi, HUAWEI WATCH GT 2’nin sağlam kullanım ve daha uzun pil ömrü sağlamasını mümkün kılıyor.

HUAWEI’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliği de taşıyor. Ayrıca akıllı saat, zengin sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra, kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.

Emporio Armani Connected Matteo Mens



Günümüzün giyilebilir teknolojisi ile buluşan Emporio Armani Matteo Mens, Android OS 5.0+ ve iPhone 5/iOS 9.0+ akıllı telefonları ile uyumlu. Mobil cihazlarınızdan wireless teknolojisi ile eşleştirme yapabilirsiniz. Saatiniz her zaman bulunduğunuz ortama göre doğru zamanı gösterir, siz seyahat ettikçe saatiniz otomatik olarak saat dilimini algılayıp saat ve dakika ayarlarını gerçekleştirir.

Akıllı saat aynı zamanda uyku ve aktiviteyi otomatik olarak izler, bildirimlerinizi ve akıllı telefonunuza bağlanarak müziğinizi başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Şarj gerektirmez, Pil ömrü 6 ay kadardır ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir.

Garmin Fenix 5 Plus



Garmin Fenix 5 Plus, bir akıllı saatten bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahip. Ayrıca ek olarak güneşin doğuş ve batış zamanlarının yanı sıra GPS zaman senkronizasyonu da sağlıyor. Garmin Fenix 5 Plus, çeşitli dış mekan özellikleri içeriyor. Örneğin, aşağıdakiler için özel profillere sahip.

Bu akıllı saat ile ilgili seveceğiniz bir diğer şey de uzun pil ömrü. UltraTrac modu size 42 saatten fazla pil ömrü veriyor. Fenix 5 Plus, 10 ATM’ye kadar su geçirmez olup şnorkelle yüzmeye, su sporlarına, yüzmeye ve tüplü dalış dışında hemen hemen tüm su aktivitelerine uygun.

Samsung Galaxy Watch



Samsung’un Galaxy Note serisi modelleri ile birlikte tanıtmayı sevdiği akıllı saatleri, Apple ekosistemi haricindeki deneyimi daha ışıltılı bulan geniş kesimler için muazzam örnekler anlamı taşıyor. Samsung Galaxy Watch; Uzun pil ömrü, akıllı saat özellikleri ve analog saat hissinin bir arada sunulması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

7 güne varan şarj dayanıklılığı sunan Galaxy Watch, bu alanda son dönemin en ciddi atılımlarından birine imza attı. Ayrıca çeşitli saat kadranları, derinlik ve aydınlatma efektleriyle gözle görülür bir özgünlük yaratarak Galaxy Watch’ı yaşam tarzınıza uygun hale getiriyor. Yuvarlak kadran, kadran çevresindeki gölgelemeler ve tıklama sesi gerçek bir saat hissi veriyor.

Casio WSDF30 Pro Trek

Bu markanın muazzam klasikleşmiş tasarım çizgisi dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de geniş kesimleri mıknatıs gibi kendine çekiyor. Markanın DNA’sında uzun süredir var olan bir diğer gerçek ise ‘dijitale’ yatkınlık. İnovasyonun sınırları hayranlık uyandırıcı şekilde zorladığı Casio modellerinden biri de WSDF30 Pro Trek.

Fitbit Versa 2



Fitbit’in diğer modellerinden bir miktar farklı bir tasarım sunan Versa 2, “Squircle” adı verilen bir stille geliyor. Yuvarlatılmış köşeler ve kare görünüm daha iyi ifade edilemezdi. Hafif konik ve açılı tasarım beğenimizi topluyor. Oldukça da hafif. Görünümün devamında ise her şey cihaz açılınca başlıyor, kullanıcı dostu ve her yaştan herkes tarafından kullanılabilir seviyede kolay yazılım.

Apple Watch Series 5



Gelişmiş sağlık sensörleri, Apple Watch Series 5’i “eğlence” aksesuarından çıkartıp “sahip olunması gereken” kategorisine yükseltiyor. Apple Watch’ın uygulama mağazasının da inanılmaz bir ekosistem halini aldığı tartışmasız bir konu, akıllı saatinizi on binlerce farklı uygulamayla sınırsızca özelleştirebileceğiniz bu uçsuz bucaksız mağaza, Apple’ın akıllı saat serisini satın almaya değer kılan bir başka kilit unsur. Pil ömrü ise maalesef hayal kırıklığı. Hala gün aşırı şarj edilmesi gerekiyor.

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