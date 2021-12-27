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DIZO Watch R & DIZO Buds Z Pro, 5 Ocak’ta Tanıtılacak

DIZO Watch R, 500 nit parlaklığa sahip 1.3 inç AMOLED ekrana, 2.5D kavisli cam ekrana ve metal bir çerçeveye sahip. Watch R, olabildiğince ince olan 9.9 mm'lik bir gövdeye sahip. Gerçekten de DIZO, Watch R'yi en büyük AMOLED ekrana sahip en ince akıllı saat olarak lanse ediyor. DIZO Watch R için 150'den fazla saat yüzü mevcut.

Ayşen Sıla

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Akıllı saat ve aksesuar üreticisi DIZO, en yeni nesil akıllı saati DIZO Watch R ve aktif gürültü engellemeli DIZO Buds Z Pro’nun lansman tarihi olarak 5 Ocak 2022’yi duyurdu. Bu yeni ürünlerin fiyatları henüz DIZO tarafından açıklanmadı; ancak son dakika değişiklikleri hariç olmak üzere 5 Ocak’tan itibaren Flipkart üzerinden satışa çıkacak.

DIZO Watch R, 500 nit parlaklığa sahip 1.3 inç AMOLED ekrana; 2.5D kavisli cam ekrana ve metal bir çerçeveye sahip. Watch R, olabildiğince ince olan 9.9 mm’lik bir gövdeye sahip. Gerçekten de DIZO; Watch R’yi en büyük AMOLED ekrana sahip en ince akıllı saat olarak lanse ediyor. DIZO Watch R için 150’den fazla saat yüzü mevcut.

Kan oksijeni ve kalp atış hızı izleme 24 saat mevcut. Ve çeşitli fitness rejimleri için 100’den fazla spor modu var. Watch R ayrıca müzik ve kamera kontrolleri; 5ATM su geçirmez gövde ve tek bir şarjla 12 güne kadar aktivite ile birlikte geliyor.

DIZO Buds Z Pro ise, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip bir çift TWS kulakiçidir. Buds Z Pro, doğal bir ışık tasarımını yansıtıyor, 10 mm dinamik sürücüler, Bass Boost+ ve süper düşük gecikme süresi sunuyor. Lansmandan sonra detayları aktarmaya çabalayacağız.

Bkz: DIZO Watch R, Ocak 2022 Lansmanına Hazırlanıyor

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