DIZO Watch R & DIZO Buds Z Pro, 5 Ocak’ta Tanıtılacak

Akıllı saat ve aksesuar üreticisi DIZO, en yeni nesil akıllı saati DIZO Watch R ve aktif gürültü engellemeli DIZO Buds Z Pro’nun lansman tarihi olarak 5 Ocak 2022’yi duyurdu. Bu yeni ürünlerin fiyatları henüz DIZO tarafından açıklanmadı; ancak son dakika değişiklikleri hariç olmak üzere 5 Ocak’tan itibaren Flipkart üzerinden satışa çıkacak.

DIZO Watch R, 500 nit parlaklığa sahip 1.3 inç AMOLED ekrana; 2.5D kavisli cam ekrana ve metal bir çerçeveye sahip. Watch R, olabildiğince ince olan 9.9 mm’lik bir gövdeye sahip. Gerçekten de DIZO; Watch R’yi en büyük AMOLED ekrana sahip en ince akıllı saat olarak lanse ediyor. DIZO Watch R için 150’den fazla saat yüzü mevcut.

Kan oksijeni ve kalp atış hızı izleme 24 saat mevcut. Ve çeşitli fitness rejimleri için 100’den fazla spor modu var. Watch R ayrıca müzik ve kamera kontrolleri; 5ATM su geçirmez gövde ve tek bir şarjla 12 güne kadar aktivite ile birlikte geliyor.

DIZO Buds Z Pro ise, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip bir çift TWS kulakiçidir. Buds Z Pro, doğal bir ışık tasarımını yansıtıyor, 10 mm dinamik sürücüler, Bass Boost+ ve süper düşük gecikme süresi sunuyor. Lansmandan sonra detayları aktarmaya çabalayacağız.

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