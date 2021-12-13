DIZO Watch R, Ocak 2022 Lansmanına Hazırlanıyor

Realme’nin yaşam tarzı markası DIZO, Eylül ayında DIZO Watch 2 ve Watch 2 Pro adlı akıllı saatini piyasaya sürdü. Şimdi, birkaç ay sonra şirket yeni bir lansmana hazırlanıyor. Kaynağımıza göre, DIZO Watch R, Ocak ayında görücüye çıkacak. DIZO Watch 2 spor modeli de aynı zamanda satışa çıkacak.

Bu saatin, DIZO Watch 2 özel spor sürümünün orijinal Watch 2’nin spor modeli olması planlanıyor. Ancak, herhangi bir yeni özellik veya tasarım değişikliği getirip getirmeyeceğinden emin değiliz. Adı dikkate alındığında birkaç ek spor modu ve sportif bir görünüm bekleyebiliriz.

Öte yandan DIZO Watch R, şirketin tamamen yeni bir akıllı saat serisi olarak satışa çıkacak. Resmi bir doğrulama olmasa da Watch 2 serisine kıyasla; uygun fiyatlı bir akıllı saat olmasını bekliyoruz.

Yeniden markalanmış bir Realme akıllı saat mi; yoksa DIZO markasına özel yeni bir cihaz mı olacağı belli değil. Bununla birlikte, yakın gelecekte DIZO’nun yeni tasarımlarını görmek harika olacak.