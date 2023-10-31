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Apple Güncellenmiş MacBook Pro Serisini Duyurdu

Apple, Pazartesi günü gerçekleşen "Scary Fast" etkinliğinde güncellenmiş 14 ve 16 inç MacBook Pro serisini tanıttı. Yeni modeller, temel olarak M3 işlemcili 14 inçlik bir modelle başlayarak daha erişilebilir bir fiyatla sunuluyor.

Fatih Kuruçay

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Apple Güncellenmiş MacBook Pro Serisini Duyurdu

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Apple, Pazartesi günü Scary Fast olarak adlandırılan Apple etkinliğinde, birtakım yeni M3 çip ve Uzay Siyahı kasa içeren güncellenmiş 14 ve 16 inç MacBook Pro serisini duyurdu. Apple şimdi temel M3 işlemcili 14 inçlik modeli 1.599 dolara sunuyor. 14 inçlik dizüstü bilgisayar ilk kez bu kadar düşük bir fiyata ulaştı. Daha önce, Touch Bar’lı eski 13 inç MacBook Pro, M2 ile birlikte gelirken 14 inç MacBook Pro, M2 Pro çipiyle 1.999 dolardan başlıyordu.

Apple Güncellenmiş MacBook Pro Serisini Duyurdu

14 ve 16 inç Yeni MacBook Pro görücüye çıktı

Daha çok mat kömür grisine benzeyen yeni Uzay Siyahı renk seçeneği, M3 Pro ve M3 Max yongalarına sahip hem 14 hem de 16 inç sistemlerde mevcut oluyor ve parmak izlerinin klasik gümüş modellere göre daha iyi gizlenmesine yardımcı oluyor. Apple’ın 1080p FaceTime kameraları ve altı hoparlörlü ses sistemleri gibi özellikler de dahil olmak üzere dizüstü bilgisayarların geri kalan donanımı büyük ölçüde aynı kalıyor.

Apple Güncellenmiş MacBook Pro Serisini Duyurdu

Yeni M3 Pro yongaları sayesinde, bu yenilenen MBP’lerin performansında oldukça dikkate değer bazı artışlar olması bekleniyor. Genel kullanımda Apple, 14 inç M3 MacBook Pro’nun 13 inç M1 modelinden yüzde 60 daha hızlı olduğunu ve yine de 22 saate kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Son olarak, 14 ve 16 inç M3 Max sistemleri, MATLAB, DaVinci Resolve ve diğerleri gibi uygulamalarda gelişmiş iş akışları için 128 GB’a kadar devasa bir birleşik belleği destekliyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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