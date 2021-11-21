Apple Hangi Ülkenin Markası? iPhone Nerede Üretiliyor

Apple hangi ülkenin markası sorusuna yanıt verecek olursak; Apple bir cep telefonu markasıdır. Bu marka Amerikan Malıdır. Yani Amerika ülkesine ait bir markayı oluşturmaktadır.

Apple hangi ülkenin markası olduğunu öğrendiğimize göre Apple nasıl kuruldu;

1 Nisan 1976 senesinde Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Apple markası birinci kişisel bilgisayar kit noktasını açmak amacıyla kurulmuştur.

Kurucuları arasında geçen Jobs ve Wozniak ise 3 Ocak 1977 tarihinde markadaki hisselerini 800 dolara satmıştır. Bu tarihten itibaren de markayı Ronald Wayne şirket haline dönüştürmüştür.

1976 yılında, Apple’ın üçüncü kurucusu olan Ron Wayne’ı da aralarına alarak, Apple şirketini, Jobs’un aile evindeki garajda kurdular. İlk bilgisayarları ise, Steve Wozniak’ın çabalarıyla sağladıkları sermayeyi kullanarak kurdukları, MOS 6502 işlemciye sahip Apple I oldu.

iPhone Nerede Üretiliyor

Aklımıza ilk gelen düşünce iPhone cihazlar ABD’de üretilmektedir olacaktır. Fakat cihazın üretiminin tüm yükünün ABD’de olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Apple firması, iPhone cihazlarının üretiminde birden fazla parça kullanıyor ve bu parçalar tedarikçilerinin yardımıyla toplanılabiliyor. Toplanan tüm bu parçaların ve çipler, Çin’e gönderiliyor. Parçaların Çin’e gönderilmesinin en büyük nedeni ise, Çin’in üretim maliyetlerinin bir hayli düşük olmasıdır.

Tedarikçilerden alınan ve Çin’e gönderilen parçalar Çin’de bulunan üretim fabrikalarında bir araya getirilmekte ve kullandığımız iPhone cihazlar bu ülkeden elimize ulaşmaktadır.

Apple En Çok Ne Satıyor

Kablosuz kulaklık pazarını domine eden Apple’ın AirPods’ları kendi çapında yeni bir rekor kırdı. Geçen yıl 6 milyar dolarlık bir gelir elde eden AirPods, bu sene de aynı ivmeyle devam ederse 15 milyar dolarlık satış hedefine ulaşabilir.

Şirketin bu yıl toplam 85 milyon adet AirPods satması bekleniyor. Geçen yıl 60 milyon adet AirPods satan Apple, bu ürünü ile iPhone satışlarını geçmeyi başardı. Teknoloji devi için önemli bir yatırım aracı haline dönüşen AirPods, en son çıkan modeli ile de pazarı altüst etmişti. İşler bu şekilde ilerliyor olsa da fiyatların çok yüksek olması, Apple’ı olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Apple, iPhone satışlarının yanı sıra kulaklık satışlarından da oldukça yüksek gelirler elde ediyor. Analistlere göre bu yükseliş trendinin aşağı yönde seyredeceği günler gelecek olsa da Apple hem liderliği göğüslemeye devam ediyor hem de satış rakamlarıyla kendi rekorunu kırıyor.

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