Beta test kullanıcıları için Apple iOS 15.1 RC sürümü çıktı

25 Ekim’de resmi yayınını yapmadan önce, Apple’ın iOS 15.1’i, beğenilen SharePlay işlevini ekleyen bir beta sürüm (RC) yayınladı. Güncelleme 5,46 GB boyutundadır ve macOS 12.0.1 Monterey, iPadOS 15.2, watchOS 8.1 ve tvOS 15.1’in RC sürüm yapılarıyla birlikte gelir.

Bildiğiniz üzere daha önce buradaki haberimizde iOS 15.1 ve diğer cihazlardaki aynı güncellemelerin 26 Ekim’de geleceğini söylemiştik.

SharePlay ile kullanıcılar, FaceTime ve desteklenen üçüncü taraf uygulamalar üzerinden arkadaşlarıyla birlikte içerik izlemenin keyfini çıkarabilir. En son sürüm aynı zamanda iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max‘te ProRes video çekiminin yanı sıra Cüzdan uygulamasında COVID-19 aşı kartları için destek, hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar getiriyor.