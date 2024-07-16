iOS 18 Açık Beta Sürümünü Nasıl Yüklerim?

Apple’ın son harikası işletim sistemi iOS 18, yakın zamanda tüm cihazlara tanıtılacak ancak kullanıcılar dilerse açık beta sürümünü indirebilirler. Bugün sizlere açık betayı indirme yöntemini anlatacağız.

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, hem işletim sistemi ile hem de cihazlarındaki donanım ile dünyada en çok tercih edilen teknoloji markalarından birisi konumunda yer alıyor. iPhone cihazlarını donatan iOS işletim sistemi serinin 18. versiyonu için geri sayıma başladı. Kullanıcılar, dilerlerse tam sürüm çıkmadan önce açık beta ile yenilikleri deneyebilecek.

Apple tarafından uzunca süredir en yeni işletim sistemi özelliklerinin denendiği iOS 18 Kapalı Beta sürecinde sona gelindi. Ünlü teknoloji devi, kapalı beta sürecinden sonra şimdi de iOS 18’i tüm kullanıcıların beğenisine sundu.

iOS 18 açık beta sürümünü indirmek için aşağıdaki yolu izlemeniz yeterli olacaktır.

Apple’ın beta test programına ücretsiz olarak kaydolun.

iPhone’unuzda “Ayarlar” uygulamasını açın.

“Genel” seçeneğine dokunun. “Yazılım Güncelleme” bölümüne girin.

“Beta Güncellemeleri” seçeneğini bulun ve dokunun.

Açılan menüden “iOS 18 Public Beta”yı seçin.

Bir önceki ekrana dönün ve “Şimdi Güncelle” butonuna basın.

Yukarıdaki işlemleri tamamen gerçekleştirdikten sonra beta sürümünü kullanmaya başlayabilir ve yenilikleri deneyimleyebilirsiniz. Tüm bu işlemleri gerçekleştirmeden önce telefonunuzu yedeklemenizi tavsiye ederiz.

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