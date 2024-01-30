iOS 17.4 Güncellemesi ile Gelecek Yenilikler!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Apple, önümüzdeki aylarda yayınlanması beklenen iOS 17.4 güncellemesi ile bir dizi yeniliği kullanıma sunacak.

iOS işletim sistemi her zaman aldığı güncellemeler ve yenilikler ile en iyi hizmeti kullanıcılarına vermeyi hedefliyor. Özellikle kullanıcıların sıkıntılarına kulak kabartan şirket, belirli periyodlarla güncellemeleri gerçekleştiriyor. Şu an için Betası yayınlanan iOS 17.4 Beta 1 güncellemesinde en çok dikkat çeken Kronometredeki değişiklik oldu.

Teknoloji dünyasında yapılan haberlere göre iOS 17.4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar, ayarladıkları kronometreyi Canlı Etkinlik olarak takip edebilecekler. Bu kapsamda kronometre, Dinamik Ada veya kilit ekranında gösterilmesi için etkinleştirilebilecek.

Ayrıca Avrupa Birliği, Digital Markets Act (Dijital Piyasalar Kanunu) (DMA) kapsamında Apple‘ın iOS kullanıcılarına App Store dışından uygulama yükleyebilme imkanı sunması için süre verdi. Bu yenilik, iOS 17.4 kararlı sürümü ile herkese sunulacak.

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