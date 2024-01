Ana Sayfa » Oyun PlayStation State of Play 2024 Düzenliyor, İşte Gösterilecek Oyunlar! Oyun PlayStation State of Play 2024 Düzenliyor, İşte Gösterilecek Oyunlar! Emine Emre 7 Görüntüleme

Dün ortaya atılan bir söylenti, kısa sürede doğrulandı. PlayStaion’un kısa sürede bir State of Play düzenleyeceği iddia edilmişti. Ortaya atılan bu duyuru, Sony’nin ünlü markası PS tarafından bugün teyit edildi. PlayStation State of Play 2024 ne zaman olacak sorusu da yanıt buldu. PlayStation State of Play 2024 yarın akşam yapılacak, etkinlikte gösterilecek oyunlar da kamuoyuna deklare edildi. Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

PlayStation State of Play 2024 Düzenliyor, İşte Gösterilecek Oyunlar!

PlayStation State of Play 2024 etkinliği yarın akşam (31 Ocak 2024 Çarşamba) düzenlenecek. Ancak saat farkı nedeniyle ülkemizde 1 Şubat 2024 gece yarısı saat 01:00 itibariyle gerçekleşecek. Etkinlikte gösterilecek oyunlar da kamuoyuna deklare edildi. Buna göre etkinlikte gösterilecek oyunlar şu şekilde olacak:

Death Stranding 2

Yeni Metro oyunu

Judas

Silent Hill 2

Rise of the Ronin

Until Dawn Remaster

FF7 Rebirth

Sonic Generations Remaster

Gamerlar Çok Mutlu! İşte Oyuncuların Yorumları ve Beklentileri

Etkinliğin söylentisi ile birlikte sosyal mecralarda önemli bir hareketlilik başladı. Gelen doğrulamanın ardındansa bu hareketlilik zirveye ulaştı. PlayStation State of Play 2024 için oyuncular son derece mutlu oldu. İşte gamerlardan etkinlik ile ilgili olarak sosyal mecralarda yapılan yorumlardan bazıları:

“Kaliteli IP’lerin VR oyunlarının çıkması son derece olumlu. Bununla birlikte, biz Türk gamerlar için VR pahalı bir ürün olarak kalıyor maalesef. Zamanla ucuzlayacaktır elbette ama Türk oyuncuların alım gücü global bazda son derece düşük kalıyor.”

“Metro VR oyunu gelecek anladığım kadarıyla. Bu gidişle varımı yoğumu sattırıp oyunlara bastıracaklar. Yeni metro oyunu VR olarak gelecekse ne kadar maliyetli olursa olsun mutlaka alacağım.”

“Hideo Kojima oyunu Death Stranding 2’yi merakla ve heyecanla bekliyorum. Kojima’nın ilk oyunun ötesine geçeceğini düşünüyor ve umuyorum. Bu listeden ilk alacağım oyun kesinlikle Death Stranding 2 olacak.”

“Silent Hill 2 artık çıksın, yeter ne kadar zamandır bekliyoruz. İlk alacağım oyun o olacak. Silent Hill yeni oyunu muhtemelen piyasaya damga vuracaktır. Diğer oyunlar da güzel elbette ama benim favorim o.”

“Liste o kadar iyi durumda ki, arasından tercih yapmakta zorlanıyorum. Mutlaka birini seçmem gerekse herhalde FF7 Rebirth derim ama hani insan birini seçtiğinde aklı ötekinde kalır ya, işte öyle bir liste bu oyun listesi…”

“Bu oyunlar çıktıktan sonra maaşımdan para ayırıp her ay birini almayı düşünüyorum. Muhtemelen beni 1 yıl boyunca mali anlamda sıkıştıracak ama bu oyunlara da değer bence.”

“Liste güzel, ancak ben başka bir ayrıntıya dikkat çekeceğim. En az remaster ihtiyacı olan Sonic oyunu remaster alıyor. Sonic Generations Remaster için gösterilecek çaba ve harcama farklı işlere yönlendirilebilirdi diye düşünüyorum, yanılıyor muyum?”

“DS1’i ezberledik, artık bir an evvel DS2 çıkmalı. Ayrıca Silent Hill 2 ve yeni Metro oyunu da kesinlikle alacağım yapımlar olacak.”