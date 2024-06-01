Ana Sayfa » IOS Haberleri Apple iOS 18’e Yeni Texting Efektleri Ekleyecek İşte Detayları IOS Haberleri Apple iOS 18’e Yeni Texting Efektleri Ekleyecek İşte Detayları Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Apple, iOS 18’de yeni bir iMessage deneyimi getiriyor! Şirketin, Android kullanıcılarına mesaj gönderirken bile mesajları stilize edebilecek daha fazla yeni metin efekti sunacağı söyleniyor. Gelecek özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Animasyonlu Metin: Statik metin mesajlarına elveda deyin. iOS 18’in iMessage’ı, bir cümle içindeki tek tek kelimeleri canlandırmanıza olanak tanıyacak. Konfeti yağmuru içinde patlayan “Mutlu Yıllar” kelimesiyle veya parıldayan havai fişeklerle vurgulanan “Tebrikler” ile bir “Doğum Günün Kutlu Olsun” gönderdiğinizi hayal edin. Kaynağımız, bu efektlerin balonlar ve konfeti yağmurları gibi mevcut tam mesaj animasyonlarının bir adım ötesinde olacağını bildiriyor.

Çapraz Platform Uyumluluğu: İşlerin ilginçleştiği yer burası. iMessage şu anda süslü efektleri iPhone kullanıcılarıyla sınırlandırsa da Apple’ın iOS 18’deki RCS mesajlaşma desteğini onaylaması, bu yeni metin efektlerinin Android cihazlarda da gönderilip görüntülenebileceği olasılığını artırıyor. RCS (Zengin İletişim Hizmetleri), SMS ve iMessage özellikleri arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan bir mesajlaşma standardı.

Bu metin efektlerinin ötesinde, söylentiler ayrıca iOS 18’in iMessage’ının Apple’ın büyüyen AI yeteneklerinden heyecan verici şekillerde yararlanabileceğini öne sürüyor. Açıklamanıza göre iMessage’ın bir resim oluşturmasını istediğinizi ve ardından bunu mesajınızın içinde sorunsuz bir şekilde gönderdiğinizi hayal edin. Harika öyle değil mi?