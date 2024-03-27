Apple Haritalar, Yeni Güncelleme Alıyor!

Apple’ın en sevilen uygulamalarının başında gelen Apple Haritalar, alacağı büyük güncelleme ile beraber kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak.

Uzun zamandır merakla beklenen ıOS 18 güncellemesinin gelmesi ile beraber Apple Haritalar’da büyük bir güncelleme alacak. Gelecek yeni güncelleme ile beraber artık kullanıcılar kendilerine özel rota oluşturabilecek. Böylece uygulamanın seçtiği yol güzergahından gitmek yerine kişiselleştirdiğiniz rotalardan gidebileceksiniz.

Yolu uzatsa da daha güzel manzaraya sahip olan ya da kullanıcılar için anlam ifade eden yollardan gidilmesine imkan verecek olan uygulamanın, bu önemli güncelleme ile birlikte kullanıcı sayısında da gözle görülür bir artış olması bekleniyor. Fakat bu yenilik için iOS 18’i beklemek zorunda olan kullanıcılar, bu durumdan pek de hoşnut görünmüyor.

Şu an için test aşamasında olan güncelleme, ilk olarak Amerika’daki kullanıcıların beğenilirse sunulacak. Testler sorunsuz giderse ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılar için hazır olacak.

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