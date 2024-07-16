Ana Sayfa » Akıllı Telefon Redmi Amiral Gemisi K70 Ultra Ne Zaman Çıkacak, Tarih Belli Oldu mu? Akıllı Telefon Redmi Amiral Gemisi K70 Ultra Ne Zaman Çıkacak, Tarih Belli Oldu mu? Emine Emre 2 Görüntüleme

Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonu K70 Ultra modeli, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Xiaomi, cihazın özelliklerini henüz tanıtmamış olsa da gerek sertifika sitelerinde görülmesinden gerekse sızıntılardan Redmi K70 Ultra’nın pek çok özelliği kesin olmamakla birlikte biliniyor. En çok merak edilen konu ise “Redmi amiral gemisi K70 Ultra ne zaman çıkacak” idi ve sonunda cevabı geldi. İşte ayrıntılar…

Redmi Amiral Gemisi K70 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Redmi amiral gemisi telefonu K70 Ultra çıkış tarihi belli oldu. Şimdiye K70 Utra’nın pek çok özelliği ortaya çıktı ancak bilindiği üzere henüz resmi tanıtımı yapılmadı. Bununla birlikte Xiaomi cihazın tanıtım tarihini sonunda açıkladı. K70 Ultra tanıtımı 19 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Xiaomi 19 Temmuz’da Çin’de düzenleyeceği bir etkinlikte yeni katlanabilir telefonları Mix Fold 4 ve Mix Flip ile birlikte K70 Ultra modelini de görücüye çıkaracak.

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Xiomi yayınladığı poster ile K70 Ultra tanıtım tarihini paylaştı. Bunun yanı sıra ilgili poster de amiral gemisi Redmi telefonun bazı özellikleri de yer almakta. Bu kapsamda cihazın boyutları belli oldu ve üst çerçeve kısmının 1,7 mm genişlikte, alt çerçeve kısmının ise 1,9 mm kalınlıkta olduğu görülmekte. Bu kalınlık ölçülerine göre cihazın en ince alt çerçeveye sahip Redmi telefon olduğu söylenebilir.

Wang Teng Thomas (Xiaomi Çin Pazarlama Departmanı Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda da Redmi markasının Genel Müdürü) paylaştığı bir görsel ile Redmi K70 Ultra ekran özelliklerini kullanıcılara sundu. Söz konusu görselde yer alan bilgilere göre bu Redmi üst segment telefonu 1,5 K çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızı sunan bir C8+ panele sahip olacak.

K70 Ultra Yüksek Oyun Performansı Sunacak!

Redmi K70 Ultra ekranının alameti farikası ise PixelWorks X7 ile sekronize bir şekilde çalışarak oyun deneyimini arşa çıkarması denilebilir. Işık verimliliği konusunda da üst düzey performansa sahip olan cihaz, bu alanda sektörde bir ilk olacak.

Redmi K70 Ultra Geekbench veri tabanında görülmüştü. Burada ortaya çıktığı üzere tek çekirdek performansı 2 bin 218, çok çekirdek performansı ise 7 bin 457 puan olmuştu. Bu performans sonuçlarından da telefonun bazı özellikleri tanıtımdan önce, dolaylı yollardan ortaya çıkmış oldu. Bu kapsamda K70 Ultra’nın MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga setinden güç alacağı söylenebilir.

Dimensity 9300 Plus, 4 nm üretim sürecinden geçmiş 1 adet 3.25 GHz ARM Cortex-X4 çekirdeği, 3 adet 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4 adet de 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşmakta. Bu çekirdeklerin yanı sıra yonga setinde Immortalis – G720 MC12 grafik birimi de yer almakta.

Redmi K70 Ultra ortaya çıkan özelliklerine göre cihazda 5500 mAh’lık bir pil 120 W şarj desteği ile bulunacak. 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı özelliklerine sahip olan cihaz Redmi üst seviye telefonlar sınıfında yer alacak. Kamera kısmına baktığımızda ise K70 Ultra’nın 50 MP’lik bir ana kamera ile geleceği söylenmekte.

Redmi K70 Ultra Fiyatı Ne Kadar?

Redmi üst segment telefonlar arasında bulunacak olan K70 Ultra, arka kamera kurulumunda 50 MP Light Hunter 800 (OVX8000) ana kamera, 8 MP çöünürlüklü ultra geniş açı kamera ve ek olarak 2 MP’lik bir sensör bulunması beklenmekte. Ayrıca kamera konusunda altını çizmemiz geren önemli bir nokta da sensörlerin Leica imzalı olması diyebiliriz.

Peki Redmi K70 Ultra fiyatı ne olacak? Bu konuda şimdilik kesin açıklama bulunmasa da RAM ve bellek büyüklüğüne göre değişen fiyatlarla kullanıcıya sunulacağı ve temel fiyatınsa 415 dolardan başlayacağı söylenmekte. Elbette bu global pazar fiyatı, K70 Ultra Türkiye fiyatı kaç TL olur henüz bilinmiyor.