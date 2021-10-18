iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 ve macOS Monterey 25 Ekim’de kullanıma sunulacak

Apple‘ın tüm cihazları için bir sonraki yazılım güncellemeleri bugünden tam olarak bir hafta sonra, 25 Ekim’de geliyor.

İşte o zaman iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 ve macOS Monterey’in piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Bu yeni sürümler, bugün duyurulan ve tesadüfen 26 Ekim’de yazılım lansmanından sonraki gün gönderilmeye başlayacak olan yeni AirPod’lar için gereklidir.

macOS Monterey aynı zamanda yeni duyurulan 14″ ve 16″ MacBook Pro‘ya yeni M1 Pro ve M1 Max yonga setleriyle güç sağlayacak yazılımdır. Bunlar da – tahmin ettiniz – 26 Ekim’de kullanıma sunulacak.

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Yani geçen haftaki bir söylentinin aslında çıkış tarihini doğru olmadığı ortaya çıktı. iOS 15.1’in, FaceTime aracılığıyla arkadaşlarınızla akış içeriğini uzaktan izlemenize ve dinlemenize olanak tanıyan SharePlay desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, ProRes video desteğini ve Cüzdan uygulamasına COVID-19 aşı belgeleri ekleme olanağını da bekleyebilirsiniz. Tabii ki, iOS 15’te tanımlanan sorunlara yönelik hata düzeltmeleri de eklenmiş olacaktır.

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