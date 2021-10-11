FaceTime’da Ekranınızı Nasıl Paylaşırsınız? (Share Play)

iOS 15‘te Apple, FaceTime’a çeşitli geliştirmeler getiriyor; bu, arkadaşlarınızı ve ailenizi ‌‌FaceTime‌‌ aramaktan daha fazlasını yapabileceğiniz anlamına geliyor.

SharePlay adlı yeni bir ekran paylaşma özelliği sayesinde, bir film seçmek, bir fotoğraf albümüne göz atmak veya grup konferansında telefonunuzdaki içeriği bir arama sırasında diğer kişilerle paylaşabileceksiniz.

Ne yazık ki, SharePlay sonbahara kadar ertelendi ve ‌iOS 15‌ güncellemesiyle gelecek.

Yeni ekran paylaşımı özelliği kullanıma sunulduğunda şu şekilde çalışacak:

1.iPhone veya iPad’inizde FaceTime’ı açın.

2.Yeni FaceTime’a dokunun ve ekranınızı paylaşmak istediğiniz kişileri ekleyin, ardından FaceTime düğmesine dokunun. Alternatif olarak, video araması başlatmak için yeni bir kişi seçin.

3.Çağrı bağlandığında, yeni kontrol panelinde ekranın sağ üst köşesindeki SharePlay düğmesine dokunun.

4.Açılır menüden Ekranımı Paylaş‘a dokunun. Üç saniyelik bir geri sayımdan sonra ekran paylaşımı başlayacaktır.

‌FaceTime‌ ekran paylaşımı başladığında, arayanlarla paylaşmak istediğiniz herhangi bir uygulamaya gidebilirsiniz. ‌FaceTime‌ ekran paylaşımının etkin olduğunu belirtmek için ekranın sol üst köşesinde bir paylaşım simgesi kalacaktır ve ‌FaceTime‌ kontrol panelini ortaya çıkarmak için buna dokunabilirsiniz.

Daha fazla ekran alanı için arayan kişinin yüzünü kaydırabilir ve aynı kolaylıkla tekrar görünüme değiştirebilirsiniz. Başka birinin paylaşılan ekranını görüntülüyorsanız, sol üstteki simgenin hemen altında adını, ona mesaj göndermek, paylaştıklarını like etmek veya başka biriyle paylaşmak için düğmelerin yanında görürsünüz.

İsterseniz SharePlay arayüzünü kullanarak müzik dinleyebilir veya film ve TV’yi birlikte izleyebilirsiniz. Filmleri veya TV şovlarını aktarabilirsiniz ve aramadaki herkes aynı senkronize oynatmayı ve kontrolleri görür. ‌iOS 15‌’teki ‌FaceTime‌ ile ilgili yenilikler hakkında daha fazla bilgi için, mevcut tüm özellikleri vurgulayan özel bir kılavuzumuz var.

SharePlay‘in ‌iOS 15‌’in altıncı beta sürümünde devre dışı bırakıldığını ve lansman sırasında ‌iOS 15‌’e dahil edilmediğini unutmayın. Apple bunun yerine daha sonraki bir ‌iOS 15‌ güncellemesinde yeniden sunacak.

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