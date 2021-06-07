İşte iOS 15 İle Gelen Tüm Yeni Özellikler!

Apple, WWDC Keynote etkinliğini doğrudan iOS 15’e gelen değişikliklere atlayarak başlattı. Facetime, Fotoğraflar, Haritalar ve Bildirimlerin işlenme şekline yeni özellikler geliyor.

Facetime, arkadaşlarınızla içerik izlemek için SharePlay’i, iPhone’unuzun ekranını paylaşmak için Screenshare’i ve Android cihazlar da dahil olmak üzere herkesin katılmasına izin veren FaceTime bağlantılarına sahip oldu.

iMessage, fotoğrafları nasıl görüntülediğiniz ve paylaşılan içeriğin nasıl ele alındığı konusunda birkaç özelliğe sahip oldu. Apple Haritalar, belirli şehirlerde daha ayrıntılı haritalar sunacak. Navigasyon sırasında AR yönleri ve 3B katmanlı yolları da gösterecek.

Etkinlik devam ediyor. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. En güncel haberler için bizi takipte kalın.