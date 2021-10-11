Apple, mobil işletim sistemleri serisinin en yenisi olan iOS 15‘i resmen açıkladı. iOS 15’in en büyük özelliklerinden biri SharePlay olarak adlandırılır ve modern bir dünya için tartışmasız mükemmel bir özelliktir. Yine de pek çok iPhone kullanıcısı bu özelliğin tam olarak ne amaçladığını bilmiyor olabilir. SharePlay nedir ve ne işe yarar? Öğrenmek için okumaya devam edin.

iOS 15: What is SharePlay?

SharePlay, kullanıcıların müzik, film ve TV şovlarını oynamasına ve arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir iOS 15 özelliğidir. Görüntülü sohbet, ekran paylaşımı ve hatta akışlı medya yayınlarının tümü SharePlay aracılığıyla mümkündür.

Özetle, bu özellik iPhone ve iPad kullanıcılarının birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak içindir. COVID-19 salgını, çoğumuzun iletişim kurma şeklini değiştirdi ve fiziksel toplantıların cesaretinin kırıldığı göz önüne alındığında, birçoğu bir çözüm için internete gitti. Sonunda, Google Meet ve Zoom gibi hizmetler, iş toplantıları veya sadece arkadaşlarla takılmak için gidilecek yer haline geldi.

SharePlay, bu hizmetlerle birçok özelliği paylaşır, ancak kapsamı çok daha geniştir. Bu iOS özelliği, yalnızca video konferans yerine, kullanıcıların istedikleri her şeyi etkili bir şekilde paylaşmasına ve oynatmasına olanak tanır. Örnek olarak, bir arkadaşınızla müzik paylaşmak gibi basit şeyler için kullanılabilir. Daha da iyisi, normal bir FaceTime aramasında olduğu gibi, ekranı gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

SharePlay ayrıca çeşitli akışlı medya hizmetlerini de destekler. Disney Plus, HBO Max, Twitch ve Hulu‘nun tümü yayınlanabilir ve arkadaşların en sevdikleri programları ve filmleri izlemek için bir araya gelmelerini sağlar. Sistem, insanların aynı içeriği izlemek için sanal bir odaya katıldığı Disney Plus’taki grup akışına çok benzer. Aradaki fark, SharePlay’in yakında hem PC hem de Android cihazları resmi olarak destekleyecek olan FaceTime üzerinden çalışmasıdır.

Ayrıca bkz: FaceTime’da Ekranınızı Nasıl Paylaşırsınız? (Share Play)

Basitçe söylemek gerekirse, iOS 15’te SharePlay, arkadaşlarınızın bağlantı kurması, görüntülü sohbet etmesi, müzik paylaşması ve birlikte akışlı ortam izlemesi için kolay bir yoldur. Basit bir telekomünikasyon hizmetinden çok daha fazlasıdır – tam teşekküllü bir medya paylaşım uygulamasıdır. Sadece, keyfini çıkarmak için iOS 15 uyumlu bir cihaza ihtiyacınız olacak.