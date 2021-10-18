Apple HomePod Mini’ye Üç Yeni Renk Seçeneği Eklendi!

Apple’ın sürpriz ürün etkinliği sırasında şirket; HomePod Mini‘nin önümüzdeki aydan itibaren gelecek yeni renk seçeneklerinin yanı sıra; yeni özellikler kazanacağını da söyledi.

Açık olmak gerekirse, Apple HomePod Mini’nin donanımını güncellemiyor. Kasım ayından itibaren 99 dolarlık akıllı hoparlörü sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleriyle sunmaya başlayacak. Apple HomePod Mini zaten beyaz ve uzay grisi seçenekleriyle satışa çıkmıştı.

2021’den itibaren HomePod Mini, akıllı hoparlörün satıldığı her yerde çok kullanıcılı ses tanımayı da destekleyecek. HomePod mini’ye eklenen daha yeni özellikler arasında; ortam gürültüsüne dayalı Otomatik Siri ses seviyesi; Siri için daha fazla ses seçeneği ve HomePod mini; bir Apple TV 4K ile eşleştirilebilecek.

Kullanıcılar müzik veya podcast dinlerken ya da bir telefon görüşmesi yaparken iPhone’larını HomePod Mini’ye yaklaştırarak; sesi hiç aksatmadan sorunsuz bir şekilde iletiyor. Ses birinden diğerine akarken cihazların fiziksel olarak bağlı olduğunu hissettiren görsel; işitsel ve dokunsal efektlerle deneyim; U1 donanımlı herhangi bir iPhone ile daha da büyülü hale geliyor.

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