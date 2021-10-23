Apple iPad Mini (2021) İnceleme

Geçtiğimiz yıllarda iPad Mini, Apple’ın iPad serisinde her zaman garip bir köşeye sığmıştı. En güçlü işlemciye sahip değildi, en yeni aksesuarları desteklemiyordu ve zaten eski Apple cihazlarından esinlenmişti. Gerçekten benzersiz olan tek satış noktası ise boyutuydu. 2021 altıncı nesil iPad Mini‘nin piyasaya sürülmesiyle Apple, senaryoyu tersine çevirdi. Çünkü bu minimal ve harika cihaz, iPad Pro‘nun özelliklerini de taşıyor. Gelin Apple’ın son mini tabletine hep birlikte göz atalım.

Tasarım ve Ekran

Önceki iPad Mini‘yi son iki yıldır her gün kullanan biri olarak konuşursak yeni tasarım, sahiden de harika. Kavisli kenarlar ve fiziksel ana sayfa düğmesi 2019’da zaten güncelliğini yitirmişti ve şimdi iPad Mini, Apple ürünlerinin üst kademelerindeki muadillerine benziyor.

Başlangıçta, daha büyük ekranın cihazı tutmayı zorlaştıracağından endişeliydik, ancak ekranın yan tarafındaki çerçeveler öncekiyle aynı boyutta, yalnızca üst ve alt çerçeveler küçülmüş. Tek elle tutmak hala çok kolay. Kenarlar ise kesinlikle daha güzel görünüyorlar.

Ekrana gelince, öncekinden çok daha büyük. 7,9 inçten 8,3 inç’e geçiş kulağa pek hoş gelmiyor. Ama aslında daha fazla alan sağlıyor. Ayrıca, eklenen alan, ekranı daha uzun ve akışlı medya tüketimine daha uygun hale getirmiş. 4:3 ile 16:9 arasında bir yerde olan 14:9 ekranda yine siyah çubuklar var.

Ne yazık ki, ekran pek de iyi değil. “Retina” ekrandan “Sıvı Retina” ekrana sözde yükseltme yapılmasına rağmen; sadece 60Hz LCD panel (artık köşeleri yuvarlatılmış) sunuyor. Önceki modelle aynı yüksek 327 ppi‘yi (iPad Pro’dan bile daha yüksek) ve harika parlaklığını koruyor; ancak boyut artışı dışında, pek bir gelişme yok. Ne yazık ki Apple’ın pürüzsüz “ProMotion” ekranı uyarlanabilir yenileme hızından yoksun. Profesyonel tabletler ve akıllı telefonların hepsi bu özelliği sunarken, iPad Mini bir adım geride kalmış.

Burada Face ID olmamasına rağmen, cihazın üst kısmındaki güç düğmesinde bulunan bir parmak izi ile kilit açma özelliği var. Bu, cihazın ön tarafındaki önceki konumdan çok daha kullanışlı ve gayet hızlı.

Yazılım (iPadOS 15)

iPad Mini’nin fiziksel olarak yeniden tasarımının yanı sıra; iPadOS 15‘te yeni bir yazılım güncellemesi var. Bu, yalnızca tablet işletim sisteminin önceki sürümlerinden büyük bir değişiklik değil ve yeni özelliklerin çoğu, iPadOS’ta oldukça alakasız.

iPadOS 15’in getirdiği yeniliklerin tümü çoklu görevle ilgili. Birkaç uygulamayla bölünmüş görünümler oluşturmak ve yeni bir uygulama rafıyla uygulamalar arasında geçiş yapmak artık daha kolay. Odak modu (aslında bir fantezi) ve ek klavye kısayolları gibi başka üretkenlik özellikleri de var.

Bunlar, daha büyük iPad’lerde harika ve onları gerçek dizüstü bilgisayar olmaya her zamankinden daha yakın hale getiriyor. Ancak iPad Mini, bölünmüş ekranla kullanılamayacak kadar küçük. Bu özelliklerin peşindeyseniz daha büyük bir iPad alın.

Elbette, iPadOS 15’te çoklu görevden çok daha fazlası var. Widget’lar artık doğrudan ana ekranınızda (gereksiz bir açılır menü yerine) ve Hızlı Notlar gibi diğer özellikler Apple Pencil 2 ile mükemmel bir şekilde eşleşiyor.

iOS gibi, iPadOS da artık uygulama çekmecelerini destekliyor, böylece ana ekranınızı düzenli ve akıcı tutabilirsiniz. Ayrıca, tüm hatalarına rağmen hala inanılmaz derecede sağlam olan App Store ekosistemine de erişebilirsiniz.

Pil Ömrü

Önceki iPad Mini gibi, Apple da 10 saatlik pil ömrü vaat ediyor. Video konferanslar ve grafik açısından yoğun oyunlarla birkaç günlük yoğun kullanımdan sonra, yedi saatten fazla ekran süresi elde ettik. Web’de gezinme ve medya tüketimi gibi daha tipik kullanım durumlarında, kolayca 10 saat veya daha fazla süreye ulaştık.

Apple artık Lightning bağlantı yerine USB-C bağlantı noktası kullandığı için minnettarız. Ancak cihazla gelen 20W şarj cihazı en hızlı değil ve %10’dan %100’e şarj etmek yaklaşık 90 dakika sürdü. %10’dan %50’ye şarj etmek sadece 30 dakika sürdü. Apple, 30W şarj cihazlarını kullanan iPhone 13 serisiyle bile hızlı şarj söz konusu olduğunda ön planda değil.

Performans

Tek kelimeyle, iPad Mini’nin performansı muhteşem. ihone 13 serisiyle aynı A15 Bionic işlemciyi kullanıyor ve önceki modelin A12 Bionic işlemcisinin üstünün de üstünde. Bu tablet, sahiden her şeyi kaldırabilecek kadar güçlü.

Resmi özelliklerde listelenmemiş olmasına rağmen, önceki modelde 3 GB olan RAM, 4 GB’a dönüştü. Bu kulağa düşük gelebilir, ancak Apple’ın yazılımı oldukça verimli. Birinci sınıf iPhone 13 Pro Max bile yalnızca 6 GB RAM‘e sahip. Günlük kullanımda hiçbir şey fark etmeyeceksiniz.

iPad Mini, video akışı yaparken, zorlu oyunlar oynarken veya bölünmüş ekranda birden fazla uygulama açarken hiç zorlanmaıd. Gerçekten profesyonel uygulamaları iPad Pro serisinin yapacağı kadar sorunsuz bir şekilde işlemese de oldukça iyi iş çıkardı.

Belki de cihazdaki en büyük hayal kırıklığı, genişletilebilir depolama alanı olmayan iki temel modelde sınırlı 64 GB depolama alanı. Bu, öncelikle içerik akışı yapanlar için uygun olsa da, medya indirmek ve depolama açısından yoğun birkaç uygulama yüklemek için ne yazık ki donatılmamış. 256 GB olan model ise çok daha pahalı.

Kamera

12MP ultra geniş ön kamera, servis kolaylığından daha fazla ve yeni Center Stage teknolojisiyle birleştiğinde, iPad Mini’yi hareket halindeyken 1080p HD görüntülü sohbet için mükemmel bir cihaz haline getiriyor. Etkinleştirildiğinde, size daha sıkı bir çekim sağlamak için kamerayı algıladığı herhangi bir yüze odaklıyor. Üst çerçevenin ortasına yerleştirildiğini unutmayın, bu nedenle yatay modda uzaklara bakıyormuş gibi görünebilirsiniz.

12MP arka kamera, önceki modele göre küçük bir gelişme, ancak yine de büyük bir performans göstermiyor. Ayrıca iPad Pro modellerinde bulunan harika LiDAR desteği de yok. Daha büyük sensörü barındırmak için cihazın bir köşesinden hafif bir kamera çıkıntısı var.

Diğer Özellikler

Tüm iPad Mini modelleri Wi-Fi 6’yı destekliyor ve hücresel modellerin tümü 5G sunuyor. Ancak, geleceğe yönelik koruma için hafif bir darbe olan mmWave’i desteklemiyorlar. Hücresel modeller, antenleri barındıran alüminyum kenarlardan biraz farklı bir tasarıma sahip, ancak ikisini yan yana koymadan fark edeceğiniz hiçbir şey yok.

Bu arada iPad Mini, yüksek ve net ses için biri üstte, diğeri altta olmak üzere yetenekli stereo hoparlöre sahip. 2020 iPad Air gibi, ucuz bir iPad’de bulunan kulaklık jakına da sahip değil. Ayrıca iPad serisinin geri kalanından farklı olarak, iPadOS çoğu Bluetooth klavye ve fare ile çalışsa da Apple uyumlu bir klavye kılıfı satmıyor.

iPad Mini’nin Teknik Özellikleri

Apple iPad Mini (2021) Ekran 8.3 inç Liquid Retina LCD

1,488 x 2,266 piksel

327ppi

İşlemci Apple A15 Bionic RAM 4GB Depolama 64GB

256GB Kamera Arka:

12MP kamera (geniş)

ƒ/1.8 diyafram



Ön:

12MP (ultra geniş)

ƒ/2.4 diyafram Pil 19.3Wh

10 saat pil ömrü Kulaklık Girişi Yok Boyut 195.4 x 134.8 x 6.3mm Ağırlık Wi-Fi: 293 gram

LTE: 297g Bağlantı Noktaları USB-C

Şarj Cihazı dahil Renk Seçenekleri Space Gray, Pink, Purple, Starlight

Alınır Mı ?

Küçük bir tablet isteyen herkes için, iPad Mini’nin alabileceğiniz en iyi tablet diyebiliriz. Orta düzeydeki ekranın yanı sıra, bu küçücük tablet çok iyi bir performansla tüm yükün altından kalkıyor. iPad Mini 2021, bir klavye ile bilgisayar görünümü de vaat etmiyor. Yaklaşık 5,800 liralık tablet; minimal tasarımıyla da harika görünüyor.

Artıları

Çekici ve hafif tasarım

Mükemmel performans

Sağlam pil ömrü

Hücresel modeller için 5G desteği

Apple Pencil 2 desteği

Rakipsiz uygulama ekosistemi

Eksileri