Yeni Apple iPad Mini, A15 Bionic Çipe Sahip Olacak

Apple’ın geçmişte birkaç kez sızdırılan yeni nesil iPad Mini modelini piyasaya süreceği söyleniyor. Yeni bir rapor, bu tablet hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koydu. Rapor, yeni iPad Mini’nin kod adının J310 olduğunu söylüyor.

Ayrıca tabletin, iPhone 13 serisine de güç vermesi beklenen Apple A15 Bionic yonga seti tarafından destekleneceği doğrulandı. Şirket, bu yıl çıkacak yeni iPad modelleri için A15X sürümünü piyasaya sürebilir.

Tabletin dördüncü nesil iPad Air’e benzer bir tasarıma sahip olacağı da söyleniyor. Bu sefer iPad Mini’de bir ana sayfa düğmesi olmayacak ve ayrıca ekranın etrafındaki çerçeveler artık daha ince ve tekdüze görünecek. Ürünün artık şirketin tescilli Lightning portu yerine bir USB Type-C portu ile geleceği söyleniyor.

Bunun dışında yeni rapor, Cupertino merkezli teknoloji devinin Eylül ayında Apple A13 Bionic yonga setinden güç alacak giriş seviyesi 10.2 inç iPad’in güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya süreceğini iddia ediyor. Gelişmeleri sabırsızlıkla takip ediyoruz.