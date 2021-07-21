2022 Model iPhonelar, 5G Desteğiyle Gelecek

Geçen yıl Apple, iPhone 12 serisini piyasaya sürdü ve ilk kez akıllı telefonlarına 5G desteği ekledi. Yeni nesil bağlantı desteği ile her şey yolunda gidiyor. Bu yıl iPhone 13 serisindeki tüm modeller, iPhone 12 serisine benzer şekilde 5G bağlantı desteğine sahip olacak. Ancak sadece bu değil, 2022’de piyasaya sürülen tüm iPhone’lar, yeni nesil iPhone SE dahil olmak üzere 5G bağlantısına sahip olacak.

Apple iPhone SE 2022, 5G desteği alacak olsa da, daha küçük ekranlı modele olan talebin şirketin beklentilerini karşılamaması nedeniyle önümüzdeki yıl iPhone Mini modeli satışa sunulmayabilir.

Yeni bir rapor 2022 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek olan iPhone SE modelinin A15 Biyonik işlemciyle destekleneceğini iddia ediyor. Ayrıca 5G bağlantı desteğini etkinleştirmek için bir Qualcomm Snapdragon X60 modemi de sunacak.

Apple, iPhone 12 serisinin tamamı için OLED ekranlar sunmaya başladı. Ancak yeni iPhone SE modelinin 4,7 inçlik bir LCD ekrana sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.