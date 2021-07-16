Apple iPhone 13, Wi-Fi 6E Desteğiyle Gelecek

Apple, yeni nesil akıllı telefon serisini büyük olasılıkla Eylül ayında satışa sunacak. Apple iPhone 13 serisiyle alakalı birçok söylenti dolanıyor. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bilgiler bulunuyor.

DigiTimes’tan gelen en son rapora göre iPhone 13’ün, Wi-Fi 6 çerçevesinin ek bir 6GHz bant avantajıyla genişletilmiş bir versiyonu olan gelişmiş Wi-Fi 6E desteği ile gelmesi bekleniyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi, 2019’da önemli ölçüde geliştirilmiş hız ve güvenlik sunan iPhone 11 serisiyle Wi-Fi 5’ten Wi-Fi 6’ya yükseldi. Bununla birlikte, Wi-Fi 6E, eklenen 6GHz bandı dışında Wi-Fi 6’ya kıyasla çok az değişiklik getiriyor. Ancak, artan bant genişliği ve cihazlar için daha az sorunla sonuçlanıyor.

Rapor ayrıca Apple’ın kamera modülü için LiDAR sensörünü benimseyen akıllı telefon serisinden de bahsediyor. Şu anda iPhone 12 serisinde bir LiDAR sensörü var, ancak yalnızca ileri teknoloji Pro ve Pro Max modelleri için geçerli. Yeni nesil iPhone 13 serisini sabırsızlıkla bekliyoruz.