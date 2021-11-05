Apple iPad Mini İçin 120 Hz Ekran Test Ediyor

Kore’de dolaşan bilgilere göre Apple, yeni çıkaracağı iPad Mini için 120 Hz‘lik bir ekran test ediyor. 120 Hz olacak yeni iPad Mini ekranı, ProMotion olacak. Apple, yeni iPad Mini’yi geliştirmelerin ardından piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple İpad Mini, ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha yavaş yenilendiği derin bir jöle kaydırma efektine sahipti. Bu durumda bazı kullanıcılar tarafından hoş karşılanmıyordu. Bu durum, birçok iPad Mini kullanıcısı tarafından Apple’a bildirildi. Apple, bu sorunun çözümü için bir ProMotion ekran geliştirerek, sorunun üstesinden geldi.

Apple, yeni çıkaracağı iPad Mini’de donanım üzerinde pek değişiklik yapmayacak gibi duruyor. Yeni piyasaya süreceği iPad Mini, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca A15 Bionic chipset ile piyasada yer alacak. Özellikle fiyatı konusunda Apple, biraz daha iyileştirmeye gidecek. Ancak bu bilgiler henüz Apple tarafından doğrulanmadı. Kesin ve net bilgiler için Apple’ın açıklama yapmasını bekleyeceğiz.

Şu anki hali hazırda Apple iPad Mini, 60 Hz‘lik bir ekran tazeleme hızına sahip. Apple Mini’de Face ID olmamasına rağmen, cihazın üst kısmındaki güç düğmesinde bulunan bir parmak izi ile kilit açma özelliği var. Bu özellik ile Apple iPad Mini, çok kullanışlı bir cihaz olmuştu. Ayrıca iPad Mini, Wİ-Fİ 6 destekler vaziyette. Apple iPad Mini, tüm cihazlarında 5G‘yi destekliyor.

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