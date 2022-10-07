Apple iPhone 13 İnceleme

iPhone 14, daha hızlı performans, gelişmiş kameralar, Eylem modu videosu ve Uydu üzerinden Acil Durum SOS gibi yeni güvenlik özellikleri vaat ediyor. Fakat daha az bir bütçeniz varsa, şimdi indirimli olan iPhone 13 sizin için en iyi iPhone diyebiliriz.

Apple, iPhone 12’den bu yana telefonun arka kameralarından yalnızca birinin konumunu değiştirmiş gibi görünebilir, ancak bundan daha önemli yükseltmeler olduğunu belirtelim. Yeni ekranı, daha büyük pili ve daha iyi kamera donanımı ve yazılımıyla iPhone 13, harika bir amiral gemisi telefon olmaya devam ediyor.

Apple, 5G’ye hazır A15 Bionic çipi sayesinde bir kez daha iPhone 13’ü Android rakiplerinden çok daha güçlü hale getirdi. Ham performans sizi ilgilendirmiyorsa, kamera uygulamasındaki yeni Fotoğraf Stili filtreleriyle oynayabilir, Sinematik mod odaklama özelliğiyle heyecanlanabilirdiniz.

Normal iPhone 13‘ün bazı kusurları var. Bazı Android telefonlara kıyasla şarj hala nispeten yavaş. Ve sadece iPhone 13 Pro modellerinin 120Hz ekran ve telefoto zoom elde ettiğini de bilmeniz gerek. Gelin iPhone 13‘ü birlikte ele alalım.

Tasarım

iPhone 13 için gerçekten iki tasarım değişikliği var. Birincisi, arkadaki kameralar artık dikey yerine çapraz olarak yerleştirilmiş.

İkincisi – ve daha da önemlisi – çentik artık %20 daha küçük ve iPhone X’in dört yıl önce bu özelliği kullanmaya başlamasından bu yana beklediğiniz aynı harika TrueDepth kamera sistemini ve Face ID’yi sunmaya devam ediyor.

Dürüst olmak gerekirse, küçük çentik iPhone 13’ün günlük kullanımında pek bir fark yaratmıyor. Videoları yatay modda tam ekranda yan yana izlerken, her iki çentiği de o kadar rahatsız edici bulmadık.

Düğme yerleşimi iPhone 13’te iPhone 12’ye göre biraz farklı. Güç düğmesi sağ tarafta daha aşağıda ve aynı şey sol taraftaki zil düğmesi ve ses düğmeleri için de geçerli.

Aksi takdirde, iPhone 13 önde aynı sert CeramicShield ekranı, dayanıklı cam arka ve düz kenarları vaat ediyor. Ve daha önce olduğu gibi aynı IP68 su direncine sahip. Ne yazık ki, iPhone 13 Touch ID sunmuyor, Face ID maskelerle iyi çalışmadığından çoğumuzun takdir edeceği bir yükseltme var. Artık birçok Android telefonun desteklediği gibi ekranda bir düğmeye ihtiyacımız yok; iPad mini 6’daki gibi güç düğmesine gömülü bir Touch ID sensörü iyi olurdu.

iPhone 13, Pembe, Mavi, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve (Ürün) Kırmızı dahil altı renkte geliyor. Ayrıca Apple’ın giriş seviyesi iPhone’larında içerdiği renk uyumlu alüminyum çerçeveyi takdir etmeye devam ediyoruz. Apple Mart 2022’deki Apple Etkinliği sırasında yeni bir yeşil iPhone 13 de dahil olmak üzere yeni iPhone 13 renklerini piyasaya sürdü.

Ekran

Ne yazık ki, iPhone 13, iPhone 13 Pro’nun uyarlanabilir 120 Hz yenileme hızına sahip değil, ancak yine de mükemmel bir OLED paneli var. Bu Super Retina XDR ekran artık iPhone 12’den %28 daha parlak; Ayrıca, geçen yılki telefon için 600 nit ile karşılaştırıldığında 800 nit olarak derecelendirilmiş.

Testlerimde parlaklık farkının dramatik olduğunu söyleyemem, ancak iPhone 13’ün ekranını doğrudan güneş ışığında görüntülemeye çalışırken yardımcı olabiliyor.

Genel ekran kalitesi mükemmel olmaya devam ediyor. The Matrix Resurrections’ın fragmanını izlerken, caddede yürürken Neo’yu çevreleyen neon kod beni büyüledi ve başka bir sahnede güneşe bakarken Neo’nun sakalındaki kılları bile seçebildik.

Laboratuvar testlerimizde, iPhone 12 için 569 nit ve Galaxy S21 için 702 nit ile karşılaştırıldığında, iPhone 13 ortalama 795 nit parlaklık elde etti. iPhone 13 ayrıca DCI-P3 renk gamının %78,1’ini ve daha yüksek sayıların daha iyi olduğu sRGG renk gamının %110,2’sini kaydetti.

0.26 Delta-E puanı (düşük daha iyi) elde ettiği için iPhone 13 panelinin renk doğruluğu da mükemmel. Bu, hem Galaxy S21 hem de iPhone 12 için 0.29’a denk geliyor.

Kamera

iPhone 13 kameralarında lenslerin yeni bir çapraz düzenlemesinden çok daha fazlası var. Geniş kamera, 1,7μm pikselli daha büyük kamera sayesinde artık iPhone 12’den %47 daha fazla ışık topluyor.

Diğer bir artı, ultra geniş kameranın artık dört kat daha fazla sahne çekebilmesi ve daha yeni sensörünün daha az hata ile birlikte daha iyi düşük ışık performansı sunmasından kaynaklanıyor.

iPhone’un normal renk sıcaklığının hayranı değilseniz veya sadece fotoğraflarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, Fotoğraf Stilleri özelliğini beğeneceksiniz. Kamera uygulamasında standart, canlı, zengin kontrast, sıcak ve soğuk gibi birden çok stil arasından geçiş yapabilirsiniz.

Bu özelliği bir dizi portreyle denedik ve stiller arasındaki farkı takdir ettim. Örneğin, zengin kontrast modu çekimin daha az puslu görünmesini sağlarken, canlı ayar arka planda ağaçla birlikte coleus bitkilerinin daha fazla ortaya çıkmasını sağladı. Bir ayara dokunmanız ve ardından istediğiniz stili seçmeniz gerektiğinden, bu efekti anında değiştirmek o kadar kolay değil, ancak kendi stillerinizi özelleştirebilmenizi takdir ediyoruz.

Birçok çekim durumunda iPhone 13, iPhone 12 ile aynı seviyedeydi, ancak Gece modunda belirgin bir gelişme olduğunu fark ettik. Sonuç biraz belirsiz olsa da çok daha parlak.

iPhone 13, video çekerken kendinizi yönetmen gibi hissetmenizi sağlayan ender bir akıllı telefon. Ve bu, Sinematik mod adı verilen yeni bir özellik sayesinde mümkün oluyor. Bu efekt, çekiminize alan derinliği getiriyor ve birisinin başka bir kişiyle konuşmak için kafasını çevirmesi gibi çerçevede neler olduğuna bağlı olarak odağı çeşitli konulara otomatik olarak değiştiriyor. Parmağınızı kaldırmanız gerekmiyor ve (neredeyse) sihir gibi çalışıyor.

iPhone 13’ün genel video kalitesi, iyileştirilmiş hata azaltma, daha iyi dinamik aralık ve ten, yüz, gökyüzü ve daha fazlasını tanımlayabilen gelişmiş semantik işleme ile mükemmel. iPhone 13 ve iPhone 12 ile Manasquan rezervuarında dolaşırken, özellikle iPhone 13’ün çekimlerinde yapraklarda daha az gürültü olduğunu fark ettio. Ve ayrı bir 4K klipte, kuma çarpan yumuşak dalgalarda kaybolduk.

Performans

A15 Bionic, iPhone 12’ye güç sağlayan A14 Bionic’e göre çarpıcı performans kazanımları sunmuyor, ancak herhangi bir telefondaki en hızlı çip olarak kalması gerekmiyordu. A14 Bionic’te olduğu gibi, A15 de 6 çekirdekli bir CPU ve 4 çekirdekli bir GPU sunuyor, ancak şimdi önceki yonga setinde 8 çekirdek yerine makine öğrenimi ve AI için 16 çekirdekli bir Neural Engine var.

Apple, iPhone 13’ün CPU’sunun rakiplerinden %50’ye kadar daha hızlı olduğunu, GPU’nun ise %20 daha hızlı grafik oluşturmayı işleyebileceğini söylüyor. Kriterlere girmeden önce, bu telefonun günlük kullanımda ne kadar hızlı hissettirdiğinden bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bir açık dünya macera savaş başlığı olan Genshin Impact gibi bir oyunda, dağlara tırmanırken, geniş manzaraları keşfederken ve düşmanlarla savaşmaya çalışırken animasyonlar ve parçacık efektleri konsol kalitesindeydi.

Genel performansı ölçen Geekbench 5’te iPhone 13 sırasıyla 4.129 ve 1.684 puan aldı. Bu, iPhone 12’nin sunduğu 3.859/1.593’ten çok daha iyi ve Galaxy S21‘in 3.302/1.048 puanını yok ediyor.

iPhone 13’ün grafik performansı da etkileyici. 3DMark Wild Life testinde, yeni iPhone saniyede 55.9 kareye ulaştı. Bu, iPhone 12’den (51 fps) biraz daha yüksek, ancak Galaxy S21 Ultra yalnızca 33 fps topladı.

Adobe Premiere Rush kullanarak yaptığımız video düzenleme testimizde pek bir gelişme görmedik. iPhone 13’ün 4K videoyu 1080p’ye dönüştürmesi 25.9 saniye alırken, iPhone 12’de bu süre 26.5 saniyeydi. Galaxy S21 ise 1 dakika 2 saniye sürdü.

Genel olarak arama kalitesi söz konusu olduğunda, iPhone 13’ün birden fazla ağda sağlam performans sunduğunu gördük, ancak bir özellik eksik. Apple, iPhone 13 ile telefonun gürültü engelleme özelliğini kaldırdı (yeni sekmede açılır), iPhone 12 ve önceki iPhone’larda erişilebilirlik ayarları altında bir seçenekti. Bazı kullanıcılar, çok fazla arka plan gürültüsü olduğunda aramaların daha kötü ses çıkarabileceğinden şikayet ettiler. Ancak, aramalar sırasında Kontrol Merkezi’nde ses yalıtımını etkinleştirebilirsiniz.

Yazılım

iOS 15, iPhone’unuzda, çoğu paylaşılan deneyimlere odaklanan bazı hoş geliştirmeler sunuyor. FaceTime, geliştirilmiş ses ve daha temiz bir arayüze sahip ve iOS 15.1 güncellemesi, SharePlay aracılığıyla arkadaşlarınızla veya ailenizle müzik dinlemenize veya film veya TV programı izlemenize olanak tanıyor. Ve Mesajlar uygulaması fotoğraflar, makaleler ve daha fazlası için yeni bir Sizinle Paylaşılanlar bölümü sunuyor ve arkadaşlarınızın sizin istediğiniz şekilde gönderdiği tüm farklı bağlantıları takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Yaptığınız işe göre bildirimleri filtrelemenize olanak tanıyan iOS 15’teki yeni Odak özelliğini kişisel olarak takdir ediyoruz. Sürekli uyarılar sizi bunaltmamak için yeni bir özet görünümüyle tamamlanan bildirimlerin kendisi de iyileştirildi.

Diğer iOS 15 öne çıkan özellikleri arasında yeniden tasarlanmış bir Safari (aslında alttaki adres çubuğunu sevmiyoruz, ancak Apple konumu değiştirmenize izin veriyor), daha tam özellikli bir Hava Durumu uygulaması ve daha ayrıntılı ve daha iyi yol görünümlerine sahip gelişmiş bir Haritalar uygulaması içeriyor. Son olarak, Canlı Metin, bir şeyler aramak veya çeviriler almak istediğinizde, metni kamera aracılığıyla gerçek zamanlı olarak tanıyarak Google Lens’i baz alıyor.

Pil Ömrü ve Şarj

Apple, daha büyük pil, daha verimli ekran ve A15 Bionic çip sayesinde iPhone 13’ün iPhone 12’den 1,5 saate kadar daha uzun sürdüğünü söylüyor. Ancak testlerimiz daha da iyi sonuçlar gösterdi.

150 nit ekran parlaklığında sürekli internette gezinmeyi içeren pil testinde iPhone 13, 10 saat 33 dakika dayandı. Bu, iPhone 12’nin döndüğü 8:25 zamanından 2 saatten daha uzun. Galaxy S21’den gördüğümüz en iyi sonuç 9:53 oldu.

Fakat ne yazık ki iPhone 13, öncekiyle aynı şarj hızlarını sunuyor. Yeni iPhone, Apple’ın 20W şarj cihazıyla 30 dakikada %51 kapasiteye ulaştı. En hızlı şarj olan telefonlar listemizdeki diğer telefonlar, OnePlus 9 Pro gibi çok daha hızlı.

iPhone’un 15W MagSafe şarj cihazı biraz daha yavaş, ancak bazıları manyetik olduğu ve Aydınlatma bağlantı noktasını içermediği için daha kullanışlı buluyor.

Artıları Daha parlak ekran

Harika kameralar

Etkileyici Sinematik video modu

Sınıfında lider performans

Çok iyi pil ömrü Eksileri 120Hz ekrana sahip değil

Rakiplerinden daha yavaş şarj oluyor

1080p’de sınırlı sinema modu

Alınır Mı ?

iPhone 13’ün daha parlak ekranı, daha uzun pil ömrü ve güçlü kameraları, onu bütçesi kısıtlı olanlar için en iyi iPhone yapıyor. Ancak daha hızlı şarj olmasını ve iPhone 13 Pro’nun uyarlanabilir 120 Hz ekranı olmasını diliyoruz. iPhone 14’ten minik bir adım geride olan ve çok daha ucuz bir telefon arıyorsanız iPhone 13’ü gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.