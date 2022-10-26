Apple iPhone 13 Pro Max İnceleme

iPhone 13 Pro Max, Apple’ın son birkaç yıldaki çalışmalarının doruk noktası ve bugüne kadarki tüm iPhone’lar arasında en büyük, en hızlı ekranı ve en iyi pil ömrünü vaat ediyor. Öyle ki iPhone 14 Pro Max ile arasında çok az fark var. Biz de bu yazımızda geçen senenin en popüler telefonu iPhone 13 Pro Max‘i inceliyoruz.

iPhone 14 Pro Max İncelemesi Apple’ın son model telefonuna bir bakış… Hemen Oku

Tasarım

iPhone 13 Pro Max, hem ekran boyutu hem de toplam ağırlık açısından iPhone 13 serisinin en büyük modeli. Elinize ilk aldığınızda biraz ağır hissettirse de kavraması son derece kolay ve iyi hissettiriyor.

İlk olarak iPhone 12 serisinde tanıtılan endüstriyel görünümü beğendiyseniz, özünde aynı olduğu için iPhone 13 Pro Max’i de seveceksiniz. iPhone 13 Pro Max, önceki modelle aynı paslanmaz çelik çerçevelere, buzlu cam arkaya ve uçtan uca ekrana sahip. Aynı zamanda aynı IP68 toz ve suya dayanıklılık ve ön tarafta da seramik kalkan teknolojisi ile geliyor.

Kalınlığı 7,7 mm ve ağırlığı 240 gram ve bunun sebebi muhtemelen pil gücündeki artış diyebiliriz. Kamera çıkıntısı da her zamankinden daha fazla ancak muhtemelen çok fark edeceğiniz bir şey değil.

Önceki model ile karşılaştırıldığında büyük değişiklik çentik bölümünde; hâlâ bir çentik var, ancak bu sefer %20 daha küçük. Apple hayranları, Face ID performansını etkilemeyen boyuttaki küçülmeyi takdir edeceklerdir, ancak çoğu insan yan yana olmadıkça fark etmeyecek. Apple’ın, çentiğin her iki yanındaki ekstra ekran alanıyla, aynı zamanda, önceki akıllı telefonlar gibi sinyal ve bildirim simgeleriyle, sadece merkezileştirilmiş olarak hiçbir şey yapmamış olması üzücü.

Ve siz sormadan önce, hayır, Apple, söylendiği gibi Face ID’nin yanı sıra Touch ID’yi yeniden sunmadı. Bu teknolojinin iPad Air ve iPad mini’nin güç düğmesine yerleşik olduğu göz önüne alındığında, özellikle yüz maskelerine olan güvenimiz ve Face ID’nin yüzleri tanıma mücadelesi ve bunun çoğu Android’in bir özelliği olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu biraz kötü bir durum.

Ayrıca iPhone 13 Pro Max ile, öncekinden ayırmaya yardımcı olan yeni renk seçenekleri de mevcut, her zamanki Gümüş ve Grafit ile birlikte yenilenmiş bir Altın kaplama ve yeni Sierra Mavisi. Mart 2022’de Alp Yeşili renk kaplamasının piyasaya sürülmesiyle bir başka seçenek daha geldi.

Ekran

iPhone 13 Pro Max’in ekranında yapılan en büyük yükseltme, yeni ProMotion ekranı diyebiliriz. Bu 6,7 inçlik panel, yenileme hızını 10 Hz’den 120 Hz’ye dinamik olarak ölçeklendirebiliyor, bu da daha sorunsuz genel performans ve animasyonlar sağlıyor.

Bu avantajlar, uygulamalar arasında gezinme veya ana ekrana dönme gibi diğer etkinliklere de yansır. Ancak ProMotion’dan yararlanan uygulamalar daha çok heyecanlandırıyor. iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Max, başlangıçta belirli uygulamaların 120 Hz‘yi desteklemediği bir soruna sahipti, ancak iOS 15.4 güncellemesi, üçüncü taraf uygulamalar için 120 Hz yenileme hızı sağlıyor.

iPhone 13 Pro Max’in ekranının bir diğer artısı ise artan parlaklığı. Uyarlanabilir ayar kapalıyken ortalama 837 nit ve Uyarlanabilir açıkken 1.038 nit parlaklık vaat ediyor. iPhone 12 Pro Max, Adaptive kapalıyken ise ortalama 654 nit parlıklığa sahipti.

Teknik Özellikler ve Donanım

iPhone 13 Pro Max’in kalbinde yer alan 5nm A15 Bionic kesinlikle hayal kırıklığına uğratmıyor. Saf güç açısından, iPhone 13 Pro Max’in A15 Bionic’i, en üst düzey Android akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında bile yenilmez.

Ayrıca dikkate alınması gereken iOS deneyiminin kendisi de var. iPhone 13 Pro Max, iOS 15’i beraberinde getirirken, bildirim sisteminde büyük iyileştirmeler ve Odak Modlarının tanıtımı da dahil olmak üzere önemli yükseltmelere sahip.

Odak Modu, iş, uyku, kişisel zaman gibi görevler için farklı profiller oluşturmanıza ve yalnızca gelen bildirimleri ve aramaları değil, aynı zamanda hangi iPhone ana ekranlarının görüntüleneceğini de kontrol etmenize olanak tanıyor. Sosyal medya ve oyun uygulamalarından yoksun bir Ana Ekranlı bir çalışma modu mu istiyorsunuz? İOS 15’te bunu yapmak kolay.

128 GB, 256 GB ve 512 GB çeşitlerinin yanı sıra yeni 1 TB depolama seçeneğiyle dahili depolamada anlamlı bir artış var. Çoğu iPhone kullanıcısı – özellikle iCloud’dan yararlananlar – 128 GB modelden memnun kalacak olsa da, 1 TB modeli, Apple ProRes videosunu 4K’da kaydetmek ve telefonun üst düzey kameralarını kullanmak isteyenler için şüphesiz kullanışlı olacak.

Bağlantı açısından, pazara bağlı olarak 5G desteği de var. Ülkemizde henüz 5G kullanıma sunulmasa da bu telefon, Apple Pay için NFC, gelişmiş Find My teknolojisi için Ultra Geniş Bant teknolojisi, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 ile geliyor.

Kamera

iPhone 13 Pro Max, büyük bir kamera yapısına sahip. Ana geniş kamera, iPhone 12 Pro Max‘ten %49 daha fazla ışık sağladığı derecelendirilen f/1,5 diyafram sunarken 1,9μm piksel (1,7μm’den yukarı) ile Apple’ın en büyük lensi. Ultra geniş kamera, daha geniş bir görüş alanı sunarken daha parlak fotoğraflar için daha geniş bir f/1.8 diyafram (iPhone 13 Pro Max için f/2.4 idi) sunuyor.

iPhone 13 Pro Max’in telefoto lensi, iPhone 12 Pro Max’te 2,5x’ten daha fazla olan 3x optik zoom sunduğundan, iPhone 13 Pro Max’te yakınlaştırma da hızlanıyor.

Bir başka yeni iPhone 13 kamera özelliği, fotoğraflarınızın ton ve sıcaklık açısından nasıl görünmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan fotoğraf stilleri seçeneği. Seçenekleriniz arasında standart, zengin kontrast, canlı, sıcak ve soğuk yer alıyor. Ve bunları uygun gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz.

Pil ve Şarj

13 Pro Max’te daha büyük bir pil ile – 4.373 mAh – Apple, iPhone’un pil endişesine neden olduğu konusundaki itibarını ortadan kaldırmak istiyor. En azından iPhone 13 Pro Max söz konusu olduğunda, kesinlikle bu görev tamamlanmış sayılıyor.

Elbette pil ömrü kullanım durumunuza göre değişiyor. Deneyimlerimize göre, web’de gezinme, sosyal medya ve ara sıra video izleme, dokuz saatten fazla ekran açık kalma süresiyle sonuçlandı. Bu, çoğu kullanıcının tek bir şarjla iki tam gün geçirmesi için kesinlikle yeterli. Bu telefonu bitirmek çok zor ve pil ömrü kolayca diğer telefonlar için bir rakip oluyor ve bu pil ömrü genellikle Android akıllı telefonlardan alacağınızdan daha fazla.

iPhone 13 Pro Max, çeşitli şarj seçenekleri vaat ediyor. En hızlısı, USB Güç Dağıtım adaptörleri aracılığıyla 27W kablolu şarj, ancak bu, Galaxy S22 Ultra dahil olmak üzere diğer premium akıllı telefonların oldukça gerisinde. Düşük watt değerinden de anlaşılacağı gibi, iPhone 13 Pro Max’in tamamen şarj olması birkaç saatten fazla sürüyor, ancak bir saatin altında çok kullanışlı bir %50’ye ulaşıyor. Kablosuz güç meraklıları için, telefon 15W MagSafe ve 7.5W Qi şarj seçeneklerine sahip.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Bir telefonda olabilecek en iyi kamera

Üstün performans

Sinematik video modu

Daha parlak ekran

Mükemmel pil ömrü Eksileri Daha hızlı şarj olabilirdi

1080p’de sınırlı sinema modu

Alınır Mı?

iPhone 13 Pro Max, tartışılabilecek mükemmel bir telefon olmaya çok yakın o yüzden kullanıcıların büyük çoğunluğu için ekstra paraya değer. Sınıfında lider pil ömrüne, çarpıcı bir ekrana, mükemmel bir şekilde donatılmış bir kamera modülüne ve yerleşik tonlarca harika video düzenleme ve kayıt yazılımına sahip.

Ortalama bir kullanıcı veya bir sonraki telefonuna bir servet harcamak istemeyenler için iPhone 13 kesinlikle harika bir seçenek. Ancak genel olarak en iyi pil ömrüne, performansa ve kamera teknolojisine erişmek istiyorsanız, şu anda tek seçenek iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro ile karşılaştırıldığında bile, Max modeli üstün – daha iyi pil ömrüne ve daha büyük, daha geniş bir ekrana sahip.

Apple iPhone 13 Pro Fiyatları