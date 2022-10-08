Apple iPhone 14 Pro Max İnceleme

2022’de dört yeni iPhone var ve bunlar iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılıyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus aynı özellikleri paylaşıyr, ancak fiziksel boyutları ve pil kapasiteleri farklı. Nitekim aynısı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için de geçerli.

Yine de bu yıl standart kardeşlerinden daha yenilenmiş bir tasarım ve daha güçlü donanım sunan Pro modelleri ile iPhone 14 Pro Max, şirketin şimdiye kadar yaptığı en büyük ve en iyi iPhone mu? Hadi birlikte bakalım.

Tasarım

Apple iPhone 14 Pro Max, cerrahi sınıf paslanmaz çelik bir çerçeveye, cam arkaya sahiptir ve sağlam ve süper premium bir yapı kalitesi sunar. Küçük kardeşi iPhone 14 Pro gibi yenilenmiş bir tasarımı da var.

Ağır bir cihaz -alüminyum çerçeveyi tercih eden iPhone 14 Plus’tan daha ağır- ancak Max’in ağırlığı zamanla alıştığınız bir şey. Aynı şeyi iPhone 13 Pro Max‘te de bulduk, bu nedenle kutudan ilk çıkardığınızda ağırlığı hissedebilirsiniz, ancak bu sonradan normalleşen bir şey.

Sol kenarda sessiz geçiş ve ses düğmeleri bulunurken, sağ kenarda güç düğmesi bulunur. Sağ kenardaki buzlu bölümün yalnızca eSIM’e geçişi vurguladığı ABD’deki modeller hariç tüm modellerde SIM bölümü solda kalıyor.

Altta, belki de hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, USB-C bağlantı noktası değil, Lightning bağlantı noktası bulacaksınız, hoparlör her iki tarafa da yerleştirilmiş. Ayrıca ekranın üst kısmında bir hoparlör var ama artık çentiğin üstünde değil. Bunun nedeni, iPhone 14 Pro Max‘in, 2017’deki iPhone X’ten bu yana Face ID iPhone’ların ön yüzünü süslediğini gördüğümüz güvenilir çentikle vedalaşmasıdır.

Bunun yerine, Apple’ın Dynamic Island dediği Face ID ve ön kamera için hap şeklinde geniş bir kesim var. Apple Music uygulaması ve Saat gibi belirli uygulamalardan bilgi alıyor ve alandan yararlanıyor.

iPhone 14 Pro Max’in önü, Dynamic Island sayesinde öncekinden açıkça farklı olsa da, arkasında pek bir fark yok. Buzlu cam panel, sol üst köşede üç lens ve LiDAR sensörü ile büyük ve belirgin bir kamera muhafazasına sahip. Muhafazanın kenarları da arkaya karışarak yumuşak ve kusursuz bir geçiş sağlıyor.

Ayrıca 14 Pro Max’in Deep Purple, Space Black, Silver ve Gold‘dan oluşan dört renk seçeneği mevcut.

Ekran

Apple iPhone 14 Pro Max, 6,7 inç OLED ekrana sahip. Siyahlar hoş ve karanlık, renkler zengin, canlı ve etkileyici ve bol miktarda parlaklık var. 14 Pro Max’te 2796 x 1290 piksel olan boyut ve çözünürlük, iPhone 13 Pro Max’inkiyle hemen hemen eşleşiyor ve True dahil olmak üzere aynı özelliklerin çoğu da mevcut: Ton, Haptic Touch ve HDR desteği.

ProMotion da var ancak iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro’nun 10Hz’sine kıyasla alt yenileme hızını 1Hz’e düşürdü. Bunu kendiniz kontrol edemeseniz de, ProMotion iPhone’unuzun ekranını yaptığınız işe göre otomatik olarak ayarlıyor ve teoride pilden daha fazla yararlanmanıza yardımcı oluyor. Sonuçta bu, daha hızlı olanlara ihtiyaç duyulmadığında daha yavaş yenileme hızlarını kullandığı ve bunları oyun gibi şeyler için sakladığı anlamına geliyor.

Ancak daha heyecan verici olan, iPhone 14 Pro Max’in alt yenileme hızındaki düşüş sayesinde mümkün olan Her Zaman Açık Ekran teknolojisi sunmasından kaynaklanıyor. Bu, ekran açık olmadığında bile bazı bilgilerin ekranda soluk bir durumda kalmasını sağlıyor ve iOS 16’daki Kilit Ekranı özelleştirme seçenekleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde çalışan bir şey.

Her Zaman Açık Ekranlar, telefonların dünyasında yeni bir şey değil – Android cihazlar, yalnızca en iyi modellerinde değil, yıllardır bunu sunuyor – ancak iPhone için yeni. Apple, Series 5’ten bu yana Apple Watch modellerinde Her Zaman Açık Ekran sunuyor, ancak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, şirketin bu teknolojiyi sunan ilk telefonları ve çok iyi uygulanıyor.

Her Zaman Açık Ekran, örneğin iPhone’unuz Uyku Modundayken veya yüzü aşağı bakacak şekilde masaya yerleştirdiyseniz kapanıyor. Ayrıca bir Apple Watch takıyorsanız ve iPhone’unuzdan uzaklaşırsanız kapanacak, böylece pilinizi boşuna tüketmemiş oluyor.

Teknik Özellikler ve Donanım

Apple iPhone 14 Pro Max, standart iPhone 14 Plus’ın üzerinde çalıştığı A15’e kıyasla bir performans artışı sunan en yeni A16 Bionic yonga setinde çalışıyor. iPhone 14 Pro Max, çoklu görevlerin yanı sıra daha zorlu özelliklerle iyi başa çıkıyor. Biraz gecikme fark ettiğimiz tek yer ProRAW’da çekim yaparken oldu, ancak bunun dışında bu cihazın performansı mükemmeldi.

Muhtemelen beklediğiniz gibi, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 modellerinden bu yana tüm iPhone’larda olduğu gibi 5G özelliğine sahipt. Ancak, iPhone 14 Pro Max biraz ekstra bir şey de sunuyor. Sinyalsiz bir dağda mahsur kalırsanız ve Kuzey Amerika’daysanız, iPhone 14 Pro Max, uydu bağlantısı aracılığıyla Acil Durum SOS’u sunarak yanınızda olacak.

Depolama açısından, iPhone 14 Pro Max, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle 128 GB’tan başlıyor. Her zamanki gibi, depolama genişletme için microSD desteği yoktur, bu nedenle depolama alanınızı akıllıca seçmeniz gerekiyor.

Kamera

Kamera bölümü, iPhone Pro modelleri için her zaman odak noktası olmuştur ve bu yıl da farklı değil. Artık Pro modellerini farklı kılan tek faktör olmasa da, iPhone 14 Pro Max’in yükseltilmiş bir ana kamera sensörü ve yükseltilmiş ultra geniş sensör görmesiyle burada konuşulacak çok şey var.

iPhone 13 Pro Max gibi, iPhone 14 Pro Max de ana sensör, ultra geniş açılı sensör ve telefoto sensörden oluşan üçlü arka kameraya sahip. Ana lens artık 48 megapiksellik bir f/1.78 sensör ve piksel gruplama teknolojisini kullanıyor, bu sayede sensörler 12 megapiksellik bir son görüntü üretmeden önce daha fazla ayrıntı yakalamak için ekstra çözünürlüğü kullanıyor.

Ayrıca, daha büyük sensörle birlikte düşük ışıkta fotoğrafçılığı geliştirmek için tasarlanmış bir Fotonik Motor da var. Başka yerlerde, 12 megapiksel ultra geniş sensör, f/2.2’ye kıyasla f/1.8’de öncekinden daha geniş bir diyafram açıklığına sahip ve yine 12 megapiksel telefoto sensör var.

Özellikler açısından, Sinema Modu ve Fotoğraf Stilleri dahil olmak üzere iPhone 13 Pro’nun yanı sıra Gece Modu ve Derinlik Kontrolü ile Portre Modu gibi daha standart özellikler de dahil olmak üzere birçok geçiş var. Video için Eylem Modu ve 30 fps’ye kadar 4K’da Sinema Modu da dahil olmak üzere iPhone 14 Pro Max’te de yeni özellikler kullanıma sunuldu. Eylem Modu kullanışlı – hareket halinde, hareket eden bir şeyin videosunu çekerken daha fazla sabitleme sunuyor.

Önde, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max gibi 12 megapiksel bir sensöre sahip, ancak f/1.9’da öncekinden daha geniş bir diyafram açıklığı var, bu da düşük ışıkta gözle görülür şekilde daha iyi çekimler sağlıyor ve otomatik odaklama özelliği de mevcut.

Pil ve Şarj

Her zaman olduğu gibi, Apple iPhone 14 Pro Max pilinin boyutunu açıklamadı ancak, 29 saat daha yüksek video oynatma sözü vermesine rağmen, aslında önceki Pro Max’lerden (4.323 mAh’ye karşı 4.352 mAh) marjinal olarak daha küçük olduğunu ortaya koyuyor. iPhone 13 Pro Max’in 28 saatlik oynatma süresiyle karşılaştırıldığında daha verimli A16 Bionic çip sayesinde muhtemelen daha iyi pil ömrü kazanıyor.

MagSafe ve Qi şarj cihazlarıyla şarj olabilen iPhone 14 Pro Max, ultra hızlı şarj özelliklerine sahip değil. Yine de Apple, isteğe bağlı bir 20W şarj cihazıyla 30 dakikada %50’ye kadar şarj edilebileceğini söylüyor (telefon bir USB-C-Aydınlatma kablosuyla geliyor, ancak şarj adaptörü yok).

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Harika bir ekran

Dynamic Island özelliği

Mükemmel performans

Harika kamera sonuçları

Sağlam pil ömrü Eksileri Pahalı fiyat

Diğer modellere göre ağır

Hızlı şarj yok

Alınır Mı?

Daha fazla pil ömrü istiyorsanız alabilirsiniz:

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro’dan üç saat daha fazla pil ömrü sunuyor. Bu aktiviteye bağlı olarak oldukça değişken, ancak her şey eşit olduğunda, daha büyük telefonda daha iyi pil ömrüne sahip olursunuz.

Yeni nesil kamera teknolojisi istiyorsanız alabilirsiniz:

Bu, Apple’ın daha fazla renk ve görüntü performansı için 4 pikseli tek bir pikselde birleştirebilen 48 MP’lik devasa bir sensörle piksel gruplamayı nasıl ele aldığını görmek için ilk şansınız. Ayrıca size ekstra, tam çözünürlüklü 2x optik yakınlaştırma sağlar.