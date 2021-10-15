Apple iPhone 13 Pro vs Nokia 3310 Kapışması Sizi Şaşırtacak!

Nokia’nın nostaljik telefonlarından Nokia 3310 artık bir rakibe sahip. Düşme dayanıklılık testinde rakip tanımayan Nokia ile Apple’ın en yeni amiral gemisi kapıştı. Sonuçlar sizi şaşırtaacak…

Bu iki cihaz arasındaki tek düşme testi karşılaştırması TechRax adlı bir teknoloji YouTube kanalından geliyor. Youtuber bideoda, Cupertino merkezli devin en son amiral gemisini, çok dayanıklı olduğu bilinen Nokia sınıfı bir cihaza karşı kullanıyor.

Sonuçlar size şimdiden açık görünse de, Nokia’nın kolayca kazanmasıyla, şaşırtıcı bir şekilde durum değişti. Nokia 3310’un sarmal merdiven kasasındaki düşme testinde ilk sırada olduğunu görebiliyoruz.

Sırası geldiğinde, telefon korkuluğa çarptı ve kelimenin tam anlamıyla çeşitli parçalara ayrıldı. 3310 mutlaka parçalanmasa da, uzun düşüşün katıksız gücü nedeniyle çeşitli LEGO benzeri parçalara ayrıldı. Öte yandan ilk düşüşte iPhone 13 Pro‘un arka camı çatladı ancak ön panel nispeten zarar görmedi.

Başka bir deyişle, seramik kalkan aslında oldukça kullanışlı oldu. Ancak, ikinci düşüş sonunda sağ alt köşedeki ekranı çatlattı ve arka panel daha da parçalandı. Ancak, cihazın spiral merdiven kasasından aşağı düşmesine neden olan ikinci düşüş göz önüne alındığında; bu hala oldukça belirgin bir sonuçtu. Üçüncü ve son düşüşün de şaşırtıcı bir şekilde cihaz üzerinde hiçbir etkisi olmadı, ön tarafta sadece birkaç çatlak daha ortaya çıktı.

Bunun dışında cihaz, performansta veya kamerayla ilgili herhangi bir sorun olmadan aşağı yukarı normal görünüyordu. Ne yazık ki, Nokia 3310’un akıbeti açıklanmadı; ancak klavye, pil ve arka panelin basit bir montajından sonra kullanılabildiğini varsayabiliriz.

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