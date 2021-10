Vivo X70 Pro Plus vs iPhone 13 Pro Max Karşılaştırması

iPhone 13 Pro Max ile en iyi Android amiral gemileri arasındaki savaş devam ediyor. Geçtiğimiz, iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün teknik özellikleri arasında bir karşılaştırma yayınladık. Bugün ise Vivo’nun son amiral gemisi Vivo X70 Pro Plus ile Apple iPhone 13 Pro Max’i karşılaştırıyoruz.

Vivo X70 Pro Plus ve Apple iPhone 13 Pro Max

Vivo X70 Pro Plus Apple iPhone 13 Pro Maks BOYUTLAR VE AĞIRLIK 164,5 x 75,2 x 8,9 mm,

209 gram 160,8 x 78,1 x 7,7 mm,

240 gram EKRAN 6,78 inç, 1440 x 3200 piksel (Quad HD+), AMOLED 6,7 inç, 1284 x 2778p (Full HD+), Süper Retina XDR OLED İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 888+, sekiz çekirdekli 3 GHz Apple A15 Biyonik altı çekirdekli 3.22 GHz HAFIZA 12 GB RAM, 512 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 6 GB RAM, 1 TB YAZILIM Android 11, Funtouch OS veya Origin OS iOS 15 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS KAMERA Quad 50 + 8 + 12 + 48 MP, f/1.6 + f/3.4 + f/1.6 + f/2.2

32 MP f/2.2 ön kamera Dörtlü 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D LiDAR tarayıcı, f/1.5 + f/2.8 + f/1.8

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 PİL 4500 mAh, hızlı şarj 55W ve Qi kablosuz şarj 50W 4373 mAh, Hızlı Şarj 20W, Qi kablosuz şarj 7.5W EK ÖZELLİKLER 5G, çift SIM, IP68 su geçirmez 5G, isteğe bağlı çift SIM, isteğe bağlı eSIM, MagSafe 15W, IP68 su geçirmez

Tasarım

Bir iPhone’dan bahsediyoruz. Bu nedenle iPhone 13 Pro Max’in tasarımı açıkçası daha ikonik. Ancak devasa kamera modülünü hariç tutarsak, Vivo X70 Pro Plus estetik açıdan daha çekici. Eko deri sırtlı özel bir model de sunuyor. Ayrıca herhangi bir çentik olmadan çok yüksek bir ekran-gövde oranına sahip. Ekranın ortasına yerleştirilmiş yalnızca küçük bir delik yer alıyor. Ayrıca, daha iyi bir yapı kalitesine ihtiyacınız varsa, iPhone 13 Pro Max’i seçmelisiniz. Daha iyi su direnci (IP68 sertifikası ile 6 metreye kadar derinlik) sunuyor; ve Seramik Kalkan (diğer camlardan daha sağlam) arka taraf ve alüminyum yerine paslanmaz çelik çerçeve ile geliyor.

Ekran

Kağıt üzerinde Vivo X70 Pro Plus’ın ekranı daha gelişmiş görünüyor. Nitekim yeni Samsung E5 AMOLED ekrana sahip ilk telefon ve özellikleri etkileyici. Ayrıca bu ekranın köşegeni 6,78 inçtir ve 1 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı sağlayan; LTPO teknolojisi ile birlikte geliyor. Ayrıca 1440 x 3200 piksel yüksek Quad HD+ çözünürlüğe, yüksek parlaklığa ve HDR10+ sertifikasına sahip. Son olarak, bir milyara kadar renk görüntüleyebilir ve bir ekran içi parmak izi okuyucusu ile donatılmış. iPhone 13 Pro Max ile, çentiğe yerleştirilmiş bir SL 3D sensörü sayesinde; kimlik doğrulama için Face ID’ye sahip oluyorsunuz.

Özellikler ve Yazılım

Vivo X70 Pro Plus, Android dünyasındaki en iyi işlemciye sahipken; iPhone 13 Pro Max, Apple dünyasındaki en iyi işlemciye sahip. Ancak gerçek farkı yaratan, iki işlemcinin performans farkı değil, işletim sisteminin optimizasyonu. iPhone 13 Pro Max, senaryoların çoğunda daha hızlı performans ve daha kararlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Bu arada Vivo X70 Pro Plus ise, RAM’ini 12 GB ile iki katına çıkarsa da fark etmiyor. Nitekim Vivo X70 Pro Plus, Android 11’i temel alırken; iPhone 13 Pro Max daha gelişmiş bir iOS 15 işletim sistemi sunuyor.

iPhone 13 Pro Max

Kamera

Vivo X70 Pro Plus, daha çok yönlü bir telefon gibi görünüyor. Nitekim çok parlak odak açıklığına, lazer otofokusuna ve düşük ışık koşullarında harika fotoğraflar çeken ve 8K çözünürlükle kaydedilebilen videolar için bile çok yüksek tanım sağlayan OIS’ye sahip 50 MP’lik bir ana sensör vaat ediyor. Ayrıca, 5x optik yakınlaştırmalı 8 MP periskop sensöre, 2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto sensöre ve 48 MP ultra geniş kameraya sahip. iPhone 13 Pro Max ile bu kadar harika kamera donanımı alamıyorsunuz, ancak daha iyi videolar kaydedebilirsiniz. Ancak, fotoğraflar söz konusu olduğunda daha düşük kalıyor.

Pil

Vivo X70 Pro Plus, iPhone 13 Pro Max’ten daha büyük bir pile sahip, ancak bu önemli değil: iOS optimizasyonu nedeniyle iPhone, tek bir şarjla hala daha fazla dayanıyor. Ancak Vivo X70 Pro Plus, kablolu ve kablosuz şarj için sırasıyla 55W ve 50W güçle daha hızlı şarj oluyor.

Kararımız

Vivo X70 Pro Plus vs iPhone 13 Pro Max karşılaştırmasında sona geldik. Fakat daha iyi kameralı ve çok daha iyi bir ekrana sahip Vivo X70 Pro Plus, iPhone 13 Pro Max’ten çok daha ucuz. Üstelik ülkemizde henüz satışı olmasa da sahiden kaliteli bir telefon. Fakat iPhone 13, performans ve pil söz konusu olduğunda harikalar yaratıyor. Seçimi size bırakıyoruz.

