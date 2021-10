Vivo X70 Pro Plus Detaylı İnceleme

Neredeyse hiç eksiği olmayan, mükemmel fotoğraflar çekebilen bir telefonla karşınızdayız. Vivo’nun en yeni amiral gemisi telefonu Vivo X70 Pro Plus, uygun fiyata muhteşem özellikler vaat ediyor. Biz de bu harika telefonu detaylıca incelemeye karar verdik. O halde başlayalım!

Tasarım

Vivo X70 Pro Plus, X60 Pro Plus‘ın sahip olduğu suni deriyi geride bırakıyor. Vivo bunun yerine mat bir cam kaplama ve ince metal bir çerçeve tercih etti. Telefon, birinci sınıf görünen ve hissettiren; ancak aynı zamanda oldukça kaygan olan tek bir Enigma Black kaplaması vaat ediyor. Cam arka panel dayanıklı hissettiriyor ve parmak izlerini ve lekeleri örtpas etmek konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor.

Vivo’nun X70 Pro Plus’ın tasarımına çok dikkat ettiğini söyleyebiliriz. Çerçevenin sağ ve sol yanları ince. Alt kısmı çok daha kalın ama düz ve üst kısmı daha yuvarlak bir görünüme sahip bir cam parçayla geliyor. Hepsi birlikte güzel görünüyor, ancak malzemeler çok kaygan. Neyse ki, telefonun kutusunda dokunması yumuşak olan ve bolca kavrama sağlayan; yüksek kaliteli bir suni deri kılıf var, ancak takıldığında akıllı telefonun genel kalınlığını artırıyor.

Telefon 8,89 milimetre ile şaşırtıcı derecede ince hissettirirken, arkadaki dörtlü kamera modülü biraz dışarı çıkıyor. 213 gram tam olarak hafif değil; ancak birinci sınıf bir akıllı telefon için çok ağır da değil. Bu büyük kamera modülünün hemen yanında, kozmetik bir dokunuş olan; ancak arka kamera ile selfie yapabilmeniz için ayna olarak da kullanılabilen; büyük bir yansıtıcı panel var.

X70 Pro Plus, kavisli kenarları olan büyük bir 6,7 inç WQHD+ AMOLED ekran paneline sahip. Schott Xensation kapak camı lekelenmeye eğilimli, ancak bunlar kolayca silinebiliyor. Bu nesildeki yeni bir özellik, kulaklığın ikinci hoparlör olarak ikiye katlandığı stereo hoparlör kurulumu diyebiliriz. Ayrıca yeni olan IP68 derecesi, toza ve suya karşı iyi koruma elde ettiğiniz anlamına geliyor.

Teknik Özellikler

Vivo X70 Pro Plus, çoğu Android amiral gemisinde bulunan Snapdragon 888’e küçük bir yükseltme olan Qualcomm Snapdragon 888+ işlemci ile birlikte geliyor. Ancak bu işlemci daha yüksek 3GHz (kesin olarak 2.999Ghz) saat hızına; ve daha hızlı Hexagon 780 AI Engine’e sahip. Genişletme alanı olmayan 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı var. İletişim standartları arasında Wi-Fi 6 ac/ax, Bluetooth 5.2 ve NFC yer alıyor. Bu telefon, X60 Pro Plus’da eksik olan birkaç SA ve NSA 5G bandını destekliyor.

Vivo’nun özel Android dış görünümü FunTouch OS, temel olarak Android 11 ile sürüm 12’ye yükseltildi. Şirketin çok konuşulan widget tabanlı Origin OS işletim sistemi henüz Vivo telefonlarından herhangi birine ulaşmadı. Ancak X70 Pro Plus, Temizleme ve Hızlandırma işlevi; Nano dahil olmak üzere bu harika görünümlü widget’lara da sahip. Nitekim müzik çalar, birkaç temel çıkartma; (alıntılar, su sayacı, geri sayım), öne çıkan bir albüm ve hava durumu için bir tane widget var. Bunların dışında, aralarından seçim yapabileceğiniz olağan Android widget’ları da var.

FunTouch widget’larını özel yapan şey, skeuomorfik tasarımları diyebiliriz. Müzik kutusu benzeri bir müzik çaları (Spotify entegrasyonu ile) bir tepsiye yerleştirilmiş CD gibi; bazı ilginç animasyonlarla açıp kapatan düğmeler var. Genel akışkanlıkları, normal Android widget’larından çok uzak. Birkaç fotoğrafa bakmak için albüm widget’ında; veya saatlik ve günlük hava durumu raporları arasında geçiş yapmak için; hava durumu widget’ında kaydırabilirsiniz. Etkileşimli ve eğlenceli oldukları kadar; daha derin entegrasyon açısından çok eksik var; ki bu Apple’ın iOS’unun çok daha iyi yaptığı bir şey.

Widget’lar bir yana, yazılım hiçbir gecikme veya takılma olmadan çok akıcı hissettiriyor. Telefon, önceden yüklenmiş birkaç üçüncü taraf uygulamasıyla (kaldırılabilir) birlikte gelirken; inceleme süresi boyunca tek bir promosyon bildiriminin açılmamasına şaşırdık.

Performans ve Pil Ömrü

Vivo X70 Pro Plus, WQHD+ (3200×1440 piksel) ekrana sahip. Şirket, bu ekranın bir milyar rengi yeniden üretebildiğini iddia ediyor. Ayrıca çok doğal görünen renk tonlarına sahip. Kavisli kenarlar, yazılımda gezinirken yanlardan kaydırmayı kolaylaştırdı. Bu da içerik izlerken çok fazla dikkat dağılmasına neden olmadı. Ekran ayrıca HDR10+’ı da destekliyor. YouTube ve Amazon Prime’daki videolar keskin ve canlı görünse de Netflix’in HDR sertifikası hala beklemede. Vivo bunun için başvurduğunu ve daha sonra etkinleştirileceğini onayladı.

AMOLED paneli, yazılım deneyimini akıcı hissettirmenin yanı sıra oyun oynarken de belirgin olan; 120Hz en yüksek yenileme hızına sahip. Vivo’nun Ultra Oyun modu yeni bir arayüzle yenilendi ve şimdi 4D titreşim; ses değiştirici ve karanlık alanlarda daha net görmenizi sağlamak için oyunu aydınlatan; Eagle Eye View gibi birçok kullanışlı oyuncu dostu kontrole sahip.

Oyun Performansı

Call of Duty: Mobile oynadık ve beklendiği gibi oyun performansı kusursuzdu. Dokunma örneklemesi gecikme veya takılma olmadan yerindeydi ve oyunu hızlı bir şekilde yükledik. Çok Yüksek grafik kalitesinde ve Maks kare hızında (tüm efektler açıkken) oynamasına rağmen; uzun oyun seansları sırasında bile telefon sadece biraz sıcaklaştı. Çift hoparlör, yüksek ve net, dengeli ses sunan çok etkileyici bir ses deneyimi vaat ediyor. 4D titreşim özelliği garip bir şekilde Call of Duty: Mobile ile desteklenmesi gerektiği halde çalışmadı.

Kıyaslamalar açısından, orijinal Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ve Snapdragon 888+ işlemcili akıllı telefonlar arasında küçük farklılıklar var. Vivo X70 Pro Plus AnTuTu’da 8.16.115 puan almayı başardı ve ayrıca Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde 1.112 ve 3.621 puan aldı. Örneğin iQOO 7 Legend, AnTuTu’da (v9.1.2) 8.05.450 ve Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1.130 ve 3.668 puan aldı.

Şarj

4.500 mAh pil ile, büyük 6.7 inç piksel yoğun ekranı göz önüne alındığında, Vivo X70 Pro Plus’ın pil ömrü konusunda biraz endişeliydik. Ancak, ekran yenileme hızı 120Hz olarak ayarlanmış olsa bile, yoğun kullanımın bir buçuk gününü kolayca yönettik. Yenileme hızını Otomatik olarak ayarlamak, bunu biraz uzatmış bile olabilir. Düzenli kullanımla, günün sonunda yaklaşık yüzde 40 kaldı, bu da birinci sınıf bir amiral gemisi için oldukça iyi.

Vivo, kutuda 55W’lık bir şarj cihazı içeriyor ve bu telefonun bitmiş bir pilden yüzde 100’e çıkması yaklaşık 55 dakika sürüyor. Kablosuz şarj, X70 Pro Plus’da geliyor ve bu telefon, Vivo’nun Hindistan’a gelecek ve ayrı olarak satılacak olan kendi yuvasıyla kullanıldığında 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Kamera

Vivo X70 Pro Plys, dörtlü arka kameraya sahip. Buna 50 megapiksel geniş açılı kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2X optik zoomlu 12 megapiksel telefoto kamera ve 5X optik zumlu 8 megapiksel telefoto kamera dahil. 48 megapiksel ultra geniş açılı kamerada, bu akıllı telefonun yapabileceği çeşitli sabitleme hileleri için kullanılan bir gimbal kamera var. Tüm kameralar otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme (OIS) sunuyor. Selfie görevleri, 32 megapiksel ön kamera tarafından gerçekleşiyor.

Ama dahası var. Vivo ayrıca, çeşitli şekillerde yardımcı olan bir Profesyonel Görüntüleme Çipi V1‘i de ekledi. Bu çipin, Vivo’ya göre oyun oynarken akıcılığı artıran ve kameraya parlaklık ve görüntüleri doğru bir şekilde gidermede yardımcı olan kare enterpolasyonuna yardımcı olduğu söyleniyor. Tüm kamera lenslerinde ayrıca yazılımla birlikte düşük ışıklı fotoğraflarda parlamayı ve gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı olması gereken bir Zeiss T kaplama yer alıyor.

Gün ışığında iç ve dış mekanlarda çekilen fotoğraflar pürüzsüz, iyi detay ve dinamik aralık vaat ediyorlar. Keskinlik de yerinde ve X70 Pro Plus bu konuda aşırıya kaçmadı. Ultra geniş açılı kamerayı kullanırken fotoğrafların kenarlarına doğru belirgin bir deformasyonu vardı. Renkler (Zeiss renk modu açıkken ve açıkken) gerçek sahneye sadıktı.

Telefoto Kamera ve Selfie Kamera

Telefoto kameralar kullanılarak bir sahneye yakınlaştırıldığında, görüntüler net ve pürüzsüz çıktı ve 5X optik yakınlaştırmaya kadar iyi ayrıntı gösterdi. Bunun ötesinde ve 60X dijital yakınlaştırma düzeyine kadar, fotoğraflar suluboya benzeri bir etki sergiledi ve ayrıntı düzeyi giderek düştü. Yine de, 10X yakınlaştırmaya kadar çekilen görüntüler kullanılabilirdi. Bizi en çok etkileyen şey, X70 Pro Plus’ın tüm zoom aralığında renk ve beyaz dengesini korumayı başarmasıydı.

Selfie’ler bir sürü ayrıntıyla temiz ve keskin çıktı. Portre çekimlerinde kenar algılama mükemmeldi ve bu, arka kamerayı kullanarak bitkileri ve diğer nesneleri çekerken de geçerliydi. Vivo, yazılım kullanarak klasik Zeiss lenslerinin (Biotar, Planar, Sonnar ve Distagon) görünümünü kopyalayan birkaç farklı Stil Portre modu içeriyor. Hepsini denedik ve hepsinin çok farklı görünümleri var ve hepsi hem gün ışığında hem de düşük ışıkta etkili bir şekilde çalışabiliyor.

Zoom

Kamera sisteminin genel yakınlaştırma performansı gün batımında bile şaşırtıcı derecede iyi kaldı ki bu etkileyici. Düşük ışığa geçerken, X70 Pro Plus, 5X yakınlaştırmada bir miktar gürültü ile 2X’e kadar olağanüstü netlikte fotoğraflar çekti. Gece moduna geçmek, pürüz sorununu çözüyor ve daha iyi dinamik aralık sağlayarak fotoğrafın karanlık alanlarında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Zeiss T* kaplama, yakındaki elektrik direklerinden ve diğer ışık kaynaklarından yayılan parlamayı da halletti. Gece modunu kullanarak 60X fotoğraf çekmeyi bile denedim ve sonuçlar şaşırtıcı derecede kullanışlıydı.

Vivo X70 Pro Plus’ın kameraları, seçtiğimiz çözünürlük ve kare hızı ne olursa olsun, gün ışığında video kaydını her koşulda başardı. HDR videolar oldukça keskin görünüyordu ve mükemmel dinamik aralık sunuyordu, ancak 30 fps ile sınırlıydı. Gün batımı civarında, bir sahnenin yapay ışık kaynakları olan alanları biraz titredi. HDR kapatıldığında bu titreme sorunu yoktu. Düşük ışıkta ayrıntılar dikkat çekerken, stabilizasyon hala oldukça etkileyiciydi. Loş ışıklı alanlarda yürürken biraz ışıltılı bir etki fark ettik. Süper Gece modunu bile denedik ama sonuçlardan etkilenmedik ve Otomatik modda çekilen videoyu tercih ettik.

Artıları

Son derece kaliteli

Zarif tasarım, IP68 derecesi

Keskin 120Hz ekran

Mükemmel video stabilizasyonu

Düşük ışıkta iyi kamera kalitesi

İyi pil ömrü

Çok iyi performans

Eksileri

Telefoto kamerası daha iyi olabilirdi

Alınır Mı ?

Gerek performans ve pil ömrü olsun gerekse kameralarıyla muhteşem bir telefondan bahsediyoruz. Her koşulda harika bir telefon, iPhone 13 Pro Max ile kapışacak cinsten. Tasarımı ve her şeyiyle Vivo X70 Pro Plus övgüyü hak ediyor. Parasının karşılığını çokça veren bir telefon almak istiyorsanız, bu cihaz tam da size göre.

