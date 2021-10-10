Samsung Galaxy Z Fold 3 vs iPhone 13 Pro Max Karşılaştırması

Bu yılın belki de en çok konuşulan telefonu iPhone 13 Pro Max‘i birçok telefonla kıyasladık. Nitekim iPhone 13 serisi sahiden de çoğu kişinin gözdesi olmayı başardı. Şimdi Samsung’un en yeni katlanabiliri Samsung Galaxy Z Fold 3 ile; iPhone 13 serisinin en büyük ağabeyini karşılaştırmaya karar verdik. Gelin Android ve iOS’un en popüler iki telefonunu ele alalım.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Apple iPhone 13 Pro Max

Samsung Galaxy Z Fold 3 Apple iPhone 13 Pro Max BOYUTLAR VE AĞIRLIK 158,2 x 128,1 x 6,4 mm,

271 gram 160,8 x 78,1 x 7,7 mm,

240 gram EKRAN 7,6 inç, 1768 x 2208 piksel (Quad HD+), Dinamik AMOLED 2X 6,7 inç, 1284 x 2778p (Full HD+), Süper Retina XDR OLED İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz Apple A15 Biyonik altı çekirdekli 3.22 GHz HAFIZA 12 GB RAM, 512 GB – 12 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 6 GB RAM, 1 TB YAZILIM Android 11, Tek Kullanıcı Arayüzü iOS 15 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS KAMERA Üçlü 12 + 12 + 12 MP, f/1.8 + f/2.4 + f/2.2

4 MP f/1.8 ön kamera

10 MP f/2.2 ön kamera Dörtlü 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D LiDAR tarayıcı, f/1.5 + f/2.8 + f/1.8

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 PİL 4400 mAh, 25W hızlı şarj ve 11W Qi kablosuz şarj 4373 mAh, Hızlı Şarj 20W, Qi kablosuz şarj 7.5W EK ÖZELLİKLER 5G, eSIM, IPX8 su geçirmez, S Pen desteği, katlanabilir telefon, iki ekran 5G, isteğe bağlı çift SIM, isteğe bağlı eSIM, MagSafe 15W, IP68 su geçirmez

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Tasarım

Samsung Galaxy Z Fold 3 kesinlikle katlanabilir olduğu için en özgün tasarıma sahip; ancak zarif, ince ve kompakt bir telefon arıyorsanız iPhone 13 Pro Max’i almalısınız. iPhone 13 Pro Max, çok rafine olmasının yanı sıra daha iyi bir yapı kalitesine sahip. Nitekim Seramik kalkan arka tasarım ve paslanmaz çelik çerçevenin yanı sıra toza dayanıklılık ve 6 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık sağlayan; IP68 sertifikası sağlıyor. Samsung Galaxy Z Fold 3 ise katlandığında çok kompakt hale geliyor, ancak daha kalın. IPX8 sertifikasına, cam arkaya ve alüminyum çerçeve sunduğunu da belirtelim.

Ekran

Bu arada ekran açısından en ilgi çekici telefon doğal olarak; Samsung Galaxy Z Fold 3 diyebiliriz. Nitekim diyagonal 7,6 inç‘e ulaşan katlanabilir bir panele sahip olan ve Quad HD+ çözünürlüğün yanı sıra 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ sertifikası vaat ediyor. Panel sadece mükemmel renk doğruluğuna; akıcı bir görüntüleme deneyimine ve harika bir çözünürlüğe sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu telefonun tablet olarak kullanılmasına da olanak tanıyor.

Ayrıca, Samsung Galaxy Z Fold 3, el yazısı ve çizim için Galaxy Note serisi gibi S Pen’i de destekliyor. Son olarak, telefon katlanmış durumdayken, kullanıcının 6,2 inçlik bir diyagonal ile ikinci bir harici ekran kullanmasına olanak tanıyor. Galaxy Z Fold 3 daha ilginç olmasına rağmen, ancak iPhone 13 Pro Max, görüntü kalitesi açısından hala en iyi ekranlardan birini sunuyor.

Özellikler ve Yazılım

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve iPhone 13 Pro Max, amiral gemisi sınıfı donanıma sahip telefonlar. Nitekim maksimum 3,22 GHz frekansında çalışan güçlü Apple A15 Bionic yonga seti sayesinde; en yüksek performansı sağlayan iPhone 13 Pro Max. Bu arada iPhone 13 Pro Max ile daha fazla dahili depolama alanı elde edebilirsiniz; 1 TB’a kadar. Ancak Snapdragon 888 işlemci ve 12 GB RAM sayesinde Samsung Galaxy Z Fold 3’ün hala en iyi amiral gemilerinden biri olduğu düşünülürse, bu iki telefonun performansları arasındaki fark sadece birkaç senaryoda göze çarpıyor. iPhone 13 Pro Max, iOS 15‘i çalıştırırken, Samsung Galaxy Z Fold 3, Android 11‘i temel alıyor.

Kamera

Kağıt üzerinde Samsung Galaxy Z Fold 3 ve iPhone 13 Pro Max benzer kamera bölümlerine sahip gibi görünebilir ancak gerçek şu ki iPhone 13 Pro Max’in sunduğu fotoğraf kalitesi ve video kalitesi Samsung Galaxy Z Fold’dan daha üstün.

Pil ve Fiyat

iPhone 13 Pro Max, rakibine göre daha kısa bir pil ömrüne sahip; ancak bileşenleri ve işletim sistemi daha düşük enerji tüketimine sahip olduğu için pil ömrü daha uzun. Bu arada iPhone 13 Pro Max’ın minimum fiyatı 18.000 TL, Z Fold 3 ise 22.000 liralık yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor.

Kararımız

Bu arada marjinal tasarımıyla göze çarpan Galaxy Z Fold 3; ekran kısmında da iPhone 13 Pro Max’e taş çıkartan özellikler sunsa da; iPhone 13 serisinin en büyük modeli daha iyi görüntü kalitesi, performans ve kamera vaat ediyor. Bu arada sahiden dikkat çekici katlanabilir bir tasarım arıyorsanız Samsung’un yeni telefonu size hitap edebilir. Ancak ihtiyacınıza ve bütçenize göre dilediğiniz telefonu seçebilirsiniz.

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