Apple iPhone 5G Modemi, 2023’te Gelecek

Apple görünüşe göre çip tedarikçisi TSMC ile ilişkisini derinleştirmeye çalışıyor. Şirket, özel iPhone 5G modemini 2023’te dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi tarafından inşa etmeyi planlıyor.

Bir rapora göre, konuya yakın kaynaklar; Apple’ın TSMC’nin 4nm süreciyle inşa edilmiş modemini kullanmayı planladığını ortaya çıkardı. Ayrıca marka, modemin yanında kendi radyo frekansı ve milimetre dalga bileşenlerini de geliştiriyor.

Benzer şekilde kaynaklar, Apple’ın modem için olacak kendi güç yönetimi çipi üzerinde bile çalıştığını ekledi. Şu anda piyasada bulunan tüm 5G özellikli iPhone’lar Qualcomm tarafından sağlanan modemlere sahip. Başka bir deyişle, Apple’ın bu hamlesi, kendi çiplerini üretmesine benziyor.

Bu, iPhone üreticisinin yalnızca Qualcomm’a ödediği ücretlerden tasarruf etmesini sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda verimliliği artırmak için donanım entegrasyon yeteneği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak.