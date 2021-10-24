Apple M1 Pro vs M1 Max: Bir sonraki MacBook’unuzda hangisi olmalı?

Apple’ın son ‘Unleashed’ etkinliğinde şirket, yeni MacBook Pro 16-inç (2021) ve MacBook Pro 14-inç (2021)’de yer alacak iki yeni çipi, M1 Pro ve M1 Max‘i duyurarak hepimizi şaşırttı.

Çoğumuz Apple’ın geçen yıl MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro 13 inç (M1, 2020) ve Mac mini (M1, 2020) ile çıkış yapan M1 yongasının bir devamını açıklamasını bekliyorduk. Ancak Apple’ın iki çiple çıkması pek çoğumuz için gerçek bir sürpriz oldu.

Bu, iki yeni çip arasında özelliklerde (ve fiyatta) gözle görülür bir fark olduğundan, hangi yeni MacBook‘un satın alınacağını seçmeyi biraz daha zorlaştırıyor. Bu nedenle, işleri kolaylaştırmak için hangisini seçeceğinize karar vermenize yardımcı olması için Apple M1 Pro ile M1 Max’i karşılaştıracağız.

Apple M1 Pro vs M1 Max: özellikler

Net olan tek şey var; hem M1 Pro hem de M1 Max, mevcut M1 çipi üzerinde büyük bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.

Bu heyecan verici, çünkü M1 yongası basit bir chipset değildi ve Apple’ın dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar için bir yongaya yönelik ilk girişimi için oldukça etkileyici bir silikon parçasıydı. M1 çip, günlük görevler ve hatta 8K’da yoğun video düzenleme için harika olsa da, ciddi yaratıcı görevler için daha güçlü bir şeye ihtiyaç vardı. Dolayısıyla her ikisi de yaratıcı profesyonelleri hedefleyen M1 Pro ve M1 Max.

Apple M1 Pro

Peki, teknik özellikler bize çipler hakkında ne söylüyor? M1 Pro ile başlayalım. Bir işlemci (CPU) ve grafiklerden (GPU) oluşan M1’de olduğu gibi çift çipli bir mimariye sahiptir. Ayrıca, Apple’ın “yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi” olduğunu iddia ettiği 32 GB’a kadar birleşik belleği destekler. Bellek bant genişliği, M1’in bant genişliğinin neredeyse üç katı olan 200 GB/sn’dir.

Bu, verilerin belleğe son derece hızlı bir şekilde taşınmasına ve genel olarak daha hızlı performansa yol açmasına izin vermelidir. M1 Pro ayrıca, M1 çipinin iki katından fazla (33,7 milyar) transistöre sahiptir.

İşlemci söz konusu olduğunda, M1 Pro sekiz yüksek performanslı çekirdeğe ve iki yüksek verimli çekirdeğe sahiptir. M1 Pro, yaptığınız şeye bağlı olarak bunlar arasında geçiş yapacaktır. Yoğun bir şey yapıyorsanız, daha yüksek hız için yüksek performanslı çekirdekler kullanılır.

Bununla birlikte, internette gezinme gibi daha az yoğun görevler için, pil ömrünü korumaya yardımcı olan yüksek verimli çekirdekler kullanılabilir.

Yüksek performanslı çekirdeklerde 192 KB komut önbelleği, 128 KB veri önbelleği ve 24 MB L2 önbellek bulunur.

Bu arada, M1 Pro’nun yüksek verimli çekirdeklerinde 128KB komut önbelleği, 64KB veri önbelleği ve 4MB L2 önbelleği bulunur. Apple, bunun M1 Pro’ya M1 çipine karşı CPU performansında %70’lik bir artış sağladığını iddia ediyor.

Grafikler söz konusu olduğunda M1 Pro, 2.048 yürütme birimine sahip 16 çekirdekli bir GPU ve 5,2 teraflop performans ile geliyor. Apple’a göre bu, çipe M1’e kıyasla iki kat daha hızlı grafik performansı sağlıyor.

Apple M1 Max

M1 Max söz konusu olduğunda, özellikle bellek söz konusu olduğunda, özelliklerde büyük bir sıçrama var gibi görünüyor.

M1 Max, 64 GB birleşik bellek desteğiyle M1 Pro’nun iki katına kadar bellek miktarını destekler. M1 Pro, 256-bit LPDDR5 arabirimine sahipken, M1 Max bunu 512-bit’e iki katına çıkarır ve bellek bant genişliği de iki katına çıkarak 400GB/s’ye çıkar.

Bu, M1 Max’in yalnızca daha fazla belleği desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda önemli ölçüde daha hızlı olduğu anlamına gelir.

M1 Max ayrıca 57 milyar transistörden oluşuyor; bu, M1 Pro’nun halihazırda etkileyici olan sayısının neredeyse iki katı – ve Apple’ın şimdiye kadar yaptığı en büyük çip.

CPU söz konusu olduğunda, M1 Max, M1 Pro ile aynı 10 çekirdekli işlemciye sahiptir. M1 Pro vs M1 Max söz konusu olduğunda bu, CPU performansında büyük bir sıçrama yapmayı uman herkes için bir hayal kırıklığı olarak gelebilir, ancak M1 Pro’daki CPU’nun ne kadar iyi olduğunun bir kanıtı olabilir.

Diğer yönlerdeki iyileştirmeler, M1 Max’in performansının M1 Pro’nun biraz önünde olmasını sağlamak için fazlasıyla yeterli gelecektir.

Grafik performans söz konusu olduğunda, M1 Max, M1 Pro’nun iki katı olan 32 çekirdeğe sahip olduğu için M1 Pro’dan çok daha başarılı sonuçlar verecektir.

GPU ayrıca, M1 Pro’ya kıyasla iki katı yürütme birimi (4,096’ya 2,048) ve iki kez maksimum eşzamanlı iş parçacığı (98,304’e 49,512) ile birlikte gelir.

Apple’a göre bu, M1 Pro’nun 5,2 teraflopluk performansına kıyasla 10.4 teraflop performans anlamına geliyor.

Genel olarak, M1 Max, M1 Pro’nun iki katı kodlama performansı ve M1’in dört katı GPU performansı sağlayabilmelidir. Apple’ın sağladığı özelliklere bakıldığında, M1 Pro ve M1 Max arasında büyük bir performans farkı olacak gibi görünüyor.

Apple M1 Pro vs M1 Max: Performans

Apple M1 Pro ile M1 Max’i kendimizde iki çipli ürünler elde edene ve bazı kıyaslamalar yapana kadar performans açısından karşılaştıramayacağız.

Bununla birlikte, yukarıdaki özelliklere bakıldığında, M1 Max, özellikle video kod dönüştürme söz konusu olduğunda, gözle görülür şekilde daha hızlı olacak gibi görünüyor. Video editörleri için bu, elde edilecek çip olabilir.

Apple, Unleashed etkinliğinde M1 Pro ve M1 Max’in performansı hakkında konuştu, ancak söyledikleri biraz belirsizdi. Apple’ın kendi rakamlarına göre, M1 Pro ve M1 Max, 8 çekirdekli bir Windows dizüstü bilgisayara kıyasla güce karşı 1,7 kat daha fazla CPU performansı ile watt başına endüstri lideri performans sunar.

Apple ayrıca M1 Pro ve M1 Max’teki 10 çekirdekli CPU’nun, M1 destekli MacBook Pro 13’e kıyasla Xcode kullanılarak 3,7 kat daha hızlı proje derlemelerine ve Logic Pro’da üç kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisine izin verdiğini söylüyor.

Grafik performansı söz konusu olduğunda, 16 çekirdekli M1 Pro GPU, Final Cut Pro’da M1’e kıyasla 9,2 kat daha hızlı 4K işleme sunar. Bu arada, M1 Max’in 32 çekirdekli GPU’su, oluşturma hızının 13.4 katı sunuyor.

M1 Pro ayrıca Affinity Photo’da 5,6 kat daha hızlı birleşik vektör ve raster GPU performansı ve M1 Max ile 8,5 kata kadar daha hızlı (yine M1’e kıyasla) sunar.

Bu testlerde, M1 Max’in M1 Pro’nun performansının iki katı kadar performans göstermediği görülüyor, ancak M1 Max için performansta hala net bir artış var.

Apple M1 Pro vs M1 Max: Fiyat

Apple M1 Pro ile M1 Max arasındaki bir diğer büyük fark, fiyat söz konusu olduğunda, bu nedenle M1 Max’in getirdiği performans avantajlarının fiyat yüksekliğine değip değmeyeceğini dikkatlice düşünmelisiniz, çünkü bu çip zaten çok pahalı olan dizüstü bilgisayarları daha da pahalı hale getiriyor.

M1 Pro ile MacBook Pro 14 inç (2021), 23.499,00 TL ‘den başlar.

24 çekirdekli GPU’lu M1 Max’in eklenmesi fiyata 5.500 TL eklerken, 32 çekirdekli GPU’lu M1 Max 7.700 TL ekler.

Bu arada, Apple MacBook Pro 16 inç (2021) M1 Pro modelinin başlangıç fiyatı 28.999 TL, M1 Max modeli 39.999 TL’den başlıyor.

Her iki durumda da, M1 Pro’nun yerine M1 Max çipini seçmek, fiyat etiketine büyük bir miktar ekler. Birçok insan için M1 Pro bol miktarda güç sunacak ve çok pahalı olmayacak.

Apple M1 Pro vs M1 Max: Hangisini almalıyım?

Peki, yeni MacBook Pro 14 inç veya MacBook Pro 16 inç satın alırken M1 Pro veya M1 Max sürümünü mü almalısınız?

Bunların hepsi, cihazlara ne için ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Esas olarak CPU yoğun iş yapacaksanız, M1 Pro ve M1 Max benzer performans sunar, bu nedenle M1 Pro daha iyi bir seçim olabilir.

Bununla birlikte, grafik açısından yoğun görevler veya süper hızlı bellek yönetimi gerektiren herhangi bir şey için, M1 Max’in performans kazanımları, büyük fiyat artışını göz önünde bulundurarak bile akıllıca bir yatırım olduğu anlamına gelebilir.

Ayrıca bkz: MacBook Pro 14 inç (2021) vs MacBook Pro 13 inç (2020)

Günlük kullanım için hem M1 Pro hem de M1 Max oldukça fazla. Web’de gezinmek ve yalnızca bir video veya fotoğraf düzenleme yapmak için bir MacBook istiyorsanız, M1 yongası hala harika bir seçenektir, bu nedenle bunun yerine MacBook Air veya MacBook Pro 13 inç’i düşünün.