Apple M2 serisi yonga seti, 48 CPU ve 128 GPU çekirdeğine sahip bir Extreme modeli içerebilir

Apple, son “Peek Performance” etkinliğinde bir Mac Pro‘yu tanıtmadı, şu anda Apple silikonlu en güçlü bilgisayar Mac Studio. Bloomberg’den Mark Gurman, Mac Pro güncellemesinin şirket M2 Extreme yonga setini piyasaya sürmesine kadar beklemek zorunda kalacağını yazıyor. Yani Mac Pro M2 ile gelecek.

M1 Ultra, resmi olarak M1 serisindeki son ve en güçlü çiptir. Extreme modeli, Ultra’nın üzerinde yer alacak ve 48 CPU çekirdeği ve 128’e kadar GPU çekirdeği ile M1 Ultra’nın sunduğu kaynakların yaklaşık iki katı olan bir canavar olacak. Ve bu, yeni mimari ve süreç düğümünden gelen performans artışını hesaba katmadan önce.

Bunlar şu anda havada. M1 serisi yongalar, Apple A14 yongalarındaki (iPhone 12 serisi) CPU ve GPU çekirdeklerini kullanır. M2 serisi, A15 veya A16 tasarımlarına ve ilgili sürece geçecektir, ancak hangisi olduğu henüz net değildir (seçim, TSMC’nin üretim kapasitelerine ve verimlerine bağlıdır).

M2 serisi yonga seti şöyle görünebilir:

Chipset CPU cores GPU cores Chipset CPU cores GPU cores M1 8 (4+4) 7/8 M2 8 10 M1 Pro 8 (6+2) 14 – – – M1 Pro 10 (8+2) 14/16 M2 Pro 12 16 M1 Max 10 (8+2) 24/32 M2 Max 12 32 M1 Ultra 20 (16+4) 48/64 M2 Ultra 24 48/64 – – – M2 Extreme 48 96/128

M1 Ultra, aslında Apple’ın UltraFusion olarak adlandırdığı bir tasarım olan bir silikon aracı ile bağlanan iki adet M1 Max yongasıdır. Muhtemelen M2 Ultra benzer bir tasarıma sahip olacak, M2 Extreme ise dört adet M2 Max yongasının bir arada olması gerekiyor.

Apple M1 ailesi

Gurman, M2 çiplerinin bu olası dağıtımını, tüketici ve profesyonel ürünlere ayrılmış, gelecek Mac’ler arasında sunuyor:

Pro

MacBook Pro (14 inch and 16 inch) with an M2 Pro and M2 Max

iMac Pro with an M2 Pro and M2 Max

Mac Studio with an M2 Max and M2 Ultra

Mac Pro with an M2 Ultra and M2 Extreme

Apple Pro Display 7K

Tüketici

MacBook Air – M2

MacBook Pro (13 inç) – M2

Intel modelinin yerini alacak bir M2 ve M2 Pro sürümüne sahip Mac mini

iMac – M2

Apple Studio Display

Analistler, Apple’ın yeni Mac Pro ile birlikte yeni bir Pro XDR ekran piyasaya sürmesini bekliyor. 7K çözünürlük sunacak (mevcut modelde 6K’dan daha yüksek) ve Center Stage ve Siri gibi özelliklere güç sağlamak için kendi A serisi yonga setine sahip olabilir.