Mac Studio: Teknik özellikler, fiyat ve tasarım hakkında bilmeniz gereken her şey

Apple‘ın yepyeni Mac Studio masaüstü bilgisayarı resmen tanıtıldı. 8 Mart’ta Apple’ın M1 Max ve M1 Ultra yongaları, yeni bir tasarım, bir dizi bağlantı ve daha fazlasını içeren “Peek Performance” özel etkinliği sırasında duyuruldu.

Herhangi bir yeni ürün tanıtımı, ne tür özellikler göreceğiniz ve ne kadar ödemeyi bekleyebileceğinizle ilgili olağan soruları gündeme getirir. Ancak Apple‘ın bu hafta duyurduğu Mac Studio gibi tamamen yeni bir ürün olduğunda, başka bir soru devreye giriyor – bu en yeni masaüstünün hedef kitlesi kim?

Bu sorunun yanıtı, ilk bakışta göründüğünden daha karmaşık, çünkü Mac Studio, Apple’ın sunmaya devam ettiği masaüstü seçenekleri arasında yeni bir alan açtığından, mevcut herhangi bir ürünün yerini almıyor. Apple’ın bakış açısına göre, Mac Studio, Mac mini ve iMac günlük işleriniz için ihtiyaç duyduğunuz gücü sağlamadığında başvurduğunuz makinedir.

Apple‘ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus, bu haftaki Peek Performance etkinliğinde, “M1’e geçişle birlikte, bu kullanıcılara olağanüstü performansa ve tamamen yeni yeteneklere sahip iki harika masaüstü bilgisayar sağladık: iMac ve Mac mini” dedi. “Yine de yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamak için daha fazlasını isteyen bazı kullanıcılar var.”

Apple’ın yıllardır ilk tamamen yeni Mac masaüstü markasının tüm özelliklerini ve ayrıntılarını bir araya getirdiğimiz yazımızı okumaya devam edin.

Mac Studio İnceleme: İçindekiler

Öne çıkan özellikler

Tasarım

Bağlantı

Verim

Yapılandırmalar ve Fiyatlandırma

Kutuda ne var?

Genel değerlendirme

Öne çıkan özellikler

Fiyatlandırma 35.999 TL’den başlıyor

M1 Max ve M1 Ultra yongaları ile mevcut konfigürasyonlar

128 GB’a kadar Birleşik Bellek (RAM)

8 TB’a kadar SSD (Depolama)

Çıkış tarihi: 8 Mart’ta ön siparişler, 18 Mart’ta mevcut

Tasarım

Açıkça söylemek gerekirse, yeni Mac Studio‘nun tasarımı, birbirinin üzerine yerleştirilmiş üç Mac mini‘ye çok benziyor. Apple’ın popüler Mac mini’siyle aynı fiziksel ayak izine sahiptir, ancak içeride M1 Max ve M1 Ultra yongaları için gerekli soğutma sistemini barındırmak için özellikle daha tasarlanmıştır.

Mac mini’den daha büyük olmasına rağmen, Mac Studio, içindeki güç miktarı göz önüne alındığında etkileyici derecede küçük bir tasarıma sahiptir. Apple, makinelerin yalnızca 19,7 cm bir ayak izine ve yalnızca 9,5 cm yüksekliğe sahip olduğunu söylüyor. Yuvarlatılmış kenarları olan tamamen alüminyum bir kasaya ve üstte siyah bir Apple logosuna sahiptir. (M1 Max): 2.7 kg ve (M1 Ultra): 3.6 kg ağırlığa sahiptir.

Apple’ın “yenilikçi termal tasarım” olarak tanımladığı, çift taraflı üfleyiciler sistemiyle birlikte sunuluyor. Mac Studio kasasının arkasında ve altında 4.000’den fazla delik bulacaksınız; Apple, soğutma amacıyla havanın dahili bileşenlerden geçmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Mac Studio yalnızca gümüş renginde mevcuttur. Mac Studio’nun duyurusu ile birlikte Apple, Touch ID, Magic Mouse ve Magic Trackpad ile Magic Keyboard‘un yeni gümüş-siyah versiyonlarını da piyasaya sürdü. Bunlar, Mac Studio ve eşlik eden Studio Display ile eşleştirilmek üzere tasarlanmıştır, ancak ayrı olarak satılır.

Bağlantı

Mac Studio, diğer tüm yeni Apple masaüstü bilgisayarlarından çok daha fazla bağlantı noktası ve bağlantı seçeneği sunar. Mac Studio’nun arkasında bulacağınız bağlantı noktaları şunlardır:

4 Adet Thunderbolt 4 (40 Gbps’ye kadar)

İki adet USB-A bağlantı noktası (5 Gbps’ye kadar)

1 Adet HDMI bağlantı noktası

10 Gb Ethernet Portu

3,5 mm kulaklık jakı

Mac Studio’nun ön tarafında, kolayca erişilebilen ek bir bağlantı için iki USB-C bağlantı noktası bulacaksınız. M1 Pro Max yongası tarafından desteklenen Mac Studio yapılandırmaları için bu bağlantı noktaları, 10 Gb/sn USB-C bağlantı hızlarına sahiptir. Ancak M1 Ultra ile Mac Studio yapılandırmaları, 40 Gb/sn Thunderbolt 4 bağlantısını destekler.

Mac Studio’ya Dört adede kadar Pro Display XDR ve bir adet 4K TV ‘yi aynı anda bağlayabilirsiniz.

Ayrıca Mac mini’nin ön tarafında bir SD kart yuvası bulacaksınız. Apple, bunun bir UHS-II SD kart yuvası olduğunu söylüyor; bu, 312 MB/sn kadar hızları desteklediği anlamına geliyor.

Son olarak, Mac Studio ayrıca en yeni kablosuz bağlantı stantlarından bazıları için destek sunar. Buna WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 dahildir.

Performans

Mac Studio’nun gerçekten parladığı yer, performans yetenekleridir. Apple, Mac Studio’yu iki farklı yonga ile satıyor: M1 Max ve M1 Ultra. M1 Max daha önce 2021’de piyasaya sürülen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde mevcuttu, ancak M1 Ultra (yayınlanma tarihi itibariyle) yalnızca Mac Studio’da bulunan tamamen yeni bir çiptir.

M1 Ultra, esasen Apple’ın Ultra Fusion olarak adlandırdığı bir teknoloji kullanılarak birbirine bağlanan iki M1 Max yongasıdır. Apple bunun 114 milyar transistörlü bir çip tasarımını mümkün kıldığını söylüyor ki bu da “bir kişisel bilgisayar çipinde şimdiye kadarki en fazla olan”.

Bu ne tür bir performans sağlar? Apple, M1 Ultra ile Intel yongaları arasında oldukça etkileyici istatistiklere sahip:

10 çekirdekli işlemciye sahip en hızlı 27 inç iMac’ten 3,8 kata kadar daha hızlı CPU performansı.

16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro’dan yüzde 90’a kadar daha hızlı CPU performansı.

28 çekirdekli Mac Pro’dan yüzde 60’a kadar daha hızlı CPU performansı.

27 inç iMac’ten 4,5 kata kadar daha hızlı grafik performansı

Ve bugün mevcut olan en hızlı Mac grafik kartından yüzde 80’e kadar daha hızlı.

Video kodlarını dönüştürürken 27 inç iMac’ten 12 kata kadar ve 28 çekirdekli Mac Pro’dan 5,6 kata kadar daha hızlı.

Gerçek dünya kullanımında Apple, bu M1 Ultra çipin 18 adet 8K ProRes 422 video akışını oynatabileceğini söylüyor; bu, “dünyadaki başka hiçbir bilgisayarın yapamayacağı bir şey”.

Yapılandırmalar ve fiyatlandırma

35.999 TL’ye mal olan temel model Mac Studio, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

10 çekirdekli CPU

24 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine ile M1 Max çip

32 GB birleşik bellek

512 GB SSD depolama

M1 Ultra çipli temel model Mac Studio, 69.999 TL’den başlar ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

20 çekirdekli CPU

48 çekirdekli GPU

32 çekirdekli Neural Engine ile M1 Ultra çip

64 GB birleşik bellek

1 TB SSD depolama

Her zamanki gibi, bu yapılandırmalar büyük ölçüde değişebilir ve Mac Studio’nun belirli özelliklerini yükseltmeyi seçebilirsiniz. Maksimum kullanılabilir birleşik bellek miktarı 128 GB, maksimum SSD depolama miktarı ise 8 TB‘dir.

Kutuda ne var?

Mac Studio, tıpkı Mac mini gibi, aksesuarlar açısından oldukça kısıtlı. Kutuda, hangi konfigürasyonu seçerseniz seçin, sadece Mac Studio‘nun kendisini ve bir güç kablosunu alacaksınız.

Bu, kendi klavyenizi, farenizi/izleme dörtgeninizi, ekranınızı ve ihtiyaç duyabileceğiniz veya isteyebileceğiniz diğer çevre birimlerini getirmeniz gerektiği anlamına gelir. Neyse ki Apple, Mac Studio’yu tamamlamak için yeni bir Studio Display tanıttı, ancak temel yapılandırma seçeneğiyle biraz pahalı, perakende fiyatı 27.999 TL.

Genel değerlendirme

Mac Studio, Intel’den Apple Silicon’a devam eden geçiş sürecinde Apple’ın Mac serisine inanılmaz derecede ilginç bir katkı sağlayacaktır. Aslında, Apple’ın termal endişeler nedeniyle Intel işlemcileri kullanarak piyasaya sürmeyeceği bir makineyi temsil ediyor.

Makine aynı zamanda Apple’ın mevcut Mac serisinde garip bir yerde oturuyor ve Mac mini’ye üst düzey bir seçenek ve Mac Pro‘nun daha küçük, Apple Silikonla çalışan bir sürümü olarak hizmet ediyor. Bir başka ilginç haber de şu ki (şu anda?) Apple’ın programında 27 inçlik bir model yok. Bu, bir M1’den daha güçlü bir Apple Silicon masaüstü istiyorsanız, en iyi seçeneğinizin yeni Studio Display ile eşleştirilmiş yeni Mac Studio olduğu anlamına gelir.

Mac Studio ve Apple‘ın programında nasıl konumlandığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın alıp kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda bize bildirin!