Apple MacBook Pro 16 inç (2021) İnceleme

Apple’ın yeni MacBook Pro’su adeta yıkılıyor! Ekim 2021’de daha küçük muadili MacBook Pro 14 inç (2021) ile birlikte piyasaya sürülen; bu kompakt amiral gemisi; profesyonel bir dizüstü bilgisayardan bekleyebileceğiniz şeylerin sınırlarını zorluyor. 2019’un 16 inç MacBook Pro’sunun tasarımını elden geçirmekle kalmıyor; aynı zamanda bazı harika yeni özellikler ve etkileyici miktarda performans ekliyor. Gelin 2021 model Apple MacBook Pro 16 inç incelememize başlayalım.

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Apple MacBook Pro 16 inç

Teknik Özellikler

İşlemci: Apple M1 Pro (10 çekirdekli)

Grafik: Tümleşik 16 çekirdekli GPU

RAM: 32 GB birleşik bellek

Ekran: 16,2 inç, 3.456 x 2.234 Sıvı Retina XDR ekran (mini LED, 1.000 nit sürekli parlaklık, geniş renk P3 gamı, ProMotion teknolojisi)

Depolama: 512 GB SSD

Bağlantı Noktaları: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC kart yuvası, 3,5 mm kulaklık jakı, MagSafe 3

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD web kamerası

Ağırlık: 2,1 kg

Boyut: 14,01 x 9,77 x 0,66 inç (35,57 x 24,81 x 1,68 cm); G x D x Y)

Tasarım ve Ekran

Tasarım söz konusu olduğunda, MacBook Pro 16 inç (2021)’in en büyük değişikliği ekranıyla başlıyor. Çünkü artık, 1000 nit’e kadar sürekli, tam ekran parlaklık sunan mini LED teknolojisine sahip bir Liquid Retina XDR ekranımız var. Ayrıca, MacBook Pro 16 inç (2021), 1.600 nit‘e kadar en yüksek parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranına sahip.

Ekran, P3 geniş renk gamı ​​kapsamı ile geliyor. Üstelik daha yumuşak gradyanlar için bir milyar rengi destekliyor. Hepsinden iyisi, ekran aynı zamanda beklenen 120 Hz yenileme hızıyla geliyor ve bu da onu şimdiye kadarki en hızlı MacBook Pro 16 inç ekran yapıyor.

Ekranın etrafındaki çerçeveler daha modern bir görünüm için inceldiğinden; Apple’ın ekran boyutunu önceki modeldeki 16 inçten 16,2 inç’e çıkarması da harika bir şey. Ayrıca 3.546 x 2.234 çözünürlüğü sayesinde 7,7 milyon piksel sunuyor. Bu arada Apple’ın söylediğine göre bir MacBook’ta şimdiye kadarki en yüksek çözünürlük bu.

Bu, MacBook Pro 16 inç (2019) ekranı üzerinde iyi bir yükseltme. Ayrıca, 16 inç, 3.072 x 1.920 Retina ekrana sahip. 1.000 nite kadar sürekli parlaklık için arkadan aydınlatmalı LED’li ve 1.600 nit en yüksek parlaklığa sahip. Bu arada geniş renk P3 gamı da var.

Kullanılabilirlik

14 inç MacBook Pro’nun ekranı, 3024×1964 gibi daha düşük bir çözünürlüğe sahip 14,2 inçte açıkça daha küçük. Bununla birlikte, bu aslında yeni MacBook Pro’lardaki her iki ekranın da 254 PPI (İnç Başına Piksel) aynı piksel yoğunluğuna sahip olmasına neden oluyor. Bu nedenle her ikisi de aynı görüntü kalitesini sunuyor.

16 inçlik model, birçok kişinin üzerinde çalışırken daha rahat hissedeceği daha büyük bir ekran sunarken, aynı zamanda MacBook Pro 16 inç’in (2021) genel boyutlarının MacBook Pro 14 inç’ten (2021) çok daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte, tartışmalı olduğu kanıtlanan bir tasarım kararı, menü çubuğuna inen web kamerasının etrafına göze çarpan bir çentik eklenmesi diyebiliriz. Birçok kişi tasarımdan şikayetçi.

Çentik en şık çözüm olmasa da, bir süre sonra gerçekten orada olduğunu fark etmeyeceksiniz. Apple’a göre çentik, güçlendirilmiş web kamerası; (önceki modellerin 720p kameralarından daha yüksek olan 1080p) ve ekranının ince çerçeveleri nedeniyle gerekli.

Bağlantı Noktaları

Önceki MacBook Pro’larda, Apple bağlantı noktalarını birkaç USB-C yuvasıyla sınırlamıştı. Ve bu dizüstü bilgisayarların şık ve ince görünmesini sağlarken; kameralar, monitörler ve bellek kartları gibi birimleri; takması gereken profesyoneller için pek kullanışlı değildi.

Yeni MacBook Pro’lara eklenen bağlantı noktalarından çok memnunuz. Fotoğrafçılar için bu; kameranızın hafıza kartını, yanınızda bir dongle veya adaptör getirme endişesi olmadan doğrudan dizüstü bilgisayara takabileceğiniz anlamına geliyor. Sunumlar için MacBook Pro 16 inç (2021) kullanan herkes; artık onu HDMI bağlantı noktası aracılığıyla doğrudan bir projektöre veya TV’ye bağlayacak.

Apple’ın birçok ürünü için işlevin yerine biçim koyma eğilimine rağmen müşteri geri bildirimlerini dinlemesi ve bunları dahil etmesi harika. Sonuç olarak daha büyük ve daha hacimli bir dizüstü bilgisayar elde ettik.

Performans

Biraz da performanstan bahsedelim. MacBook Pro 16 inç (2021) kullanmak harika bir deneyim vaat ediyır. Önceden yüklenmiş olarak gelen macOS Monterey işletimi hızlı ve duyarlı. Bu arada MacBook Pro 16 inç içindeki M1 Pro işlemciyle harika bir iş çıkarıyor.

Final Cut Pro’da çok sayıda 8K video dosyasını düzenlemeyi; Logic Pro’da karmaşık müzik projeleri ile oynamayı ve gerçek zamanlı 3D modelleme ve animasyon yapmayı da rahatlıkla başardı. MacBook Pro 16 inç’in tüm bunları kolaylıkla halletmesi; harikaydı.

İncelediğimiz cihaz, MacBook Pro 14 inç’te bulunan M1 Pro işlemcinin aynısıyla geliyor. Bu nedenle performans son derece benzerdi. Yani bu, 14 inç veya 16 inç MacBook Pro’yu satın alma seçiminin esas olarak; bütçeye ve daha büyük bir ekran isteyip istemediğinize bağlı olduğu anlamına geliyor.

M1 Max çipli MacBook Pro 16-inç (2021)’i deneme şansımız olmadı; ancak umarız bu modeli de deneyimleyebiliriz. Çünkü o işlemci, özellikle grafik görevler söz konusu olduğunda daha da iyi performans sunmayı vaat ediyor. Ayrıca M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro performansı daha da artıran; ve en yoğun kullanımlar için özel bir Yüksek Güç Modundan da yararlanıyor. Ham 8K görüntüleri düzenlemek gibi görevlerin üstesinden kolaylıkla geliyor.

Bununla birlikte, çoğu yaratıcı görev için, M1 Pro ile 16 inç MacBook Pro’nun göreve fazlasıyla uygun olduğunu gördük. Bir dizüstü bilgisayarda masaüstü sınıfı performansa sahip olmak gerçekten etkileyici. Ve 14 inçlik model kadar kompakt olmasa da makul bir rahatlıkla; yanınızda taşıyabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar.

Ekran Performansı ve Kamera

14 inç’te olduğu gibi, MacBook Pro 16 inç’in (2021) ekranı kesinlikle çok etkileyici. Ve daha büyük boyutuyla çalışmayı daha rahat hale getiriyor. Görüntüler net ve canlıdır, renkler ve parlaklık seviyeleri ise inanılmaz. Bu, şu anda profesyonel bir dizüstü bilgisayarda alabileceğiniz en iyi ekran. En yüksek çözünürlük olmasa da, arkasındaki teknoloji; özellikle mini LED ekran ve Pro Motion’ın uyarlanabilir yenileme hızı, 3D modeller; videolar veya fotoğraflar olsun, cihazın işinizin en iyi şekilde görünmesini sağladığı anlamına geliyor. Yine, harici bir monitör takma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bu arada web kamerası da mükemmeldi, net ve temiz görseller sunuyordu. Bugünlerde internet üzerinden konuşmak önemli. Bununla birlikte MacBook Pro 16 inç (2021)‘in gelişmiş web kamerası ve stüdyo kalitesinde; yerleşik mikrofonlar kombinasyonu harika bir iş çıkarıyor.

Pil Ömrü

Pil ömrü de önemli ölçüde iyileşti. Apple, MacBook Pro 16 inç’in (2021), son nesil MacBook Pro 16 inç’ten (2019) 10 saat daha uzun; 21 saate kadar video oynatma gerçekleştirebileceğini iddia ediyor. Şirket ayrıca, sıradan ve orta düzeyde kullanım olarak yorumladığımız dizüstü bilgisayarın web’de kablosuz olarak gezinirken; 14 saate kadar dayanacağının sözünü veriyor.

Ayrıca döngüsel bir 1080p video oynatan pil kıyaslama testimizde MacBook Pro 16 inç (2021); 18 saat 48 dakika gibi büyük bir süre katetti. Nitekim bu inanılmaz bir sonuç ve MacBook Pro 14 inç’in sonuçlarını neredeyse üç saat geride bırakıyor.

Artıları

Mükemmel performans

Çarpıcı mini LED ekran

Son derece uzun pil ömrü

Çok sayıda bağlantı noktası

Eksileri

Büyük

Ağır

Masraflı

Kararımız

MacBook Pro 16 inç (2021), parlak performansı; çarpıcı ekranı ve uzun pil ömrü sayesinde yaratıcı profesyonellerin satın alabileceği; en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri. Bununla birlikte, büyük ve ağır, bu nedenle daha büyük ekran ve daha uzun pil ömrü istemiyorsanız; 14 inç MacBook Pro’yu tercih edebilirsiniz.