Apple, M2 Pro ve M2 Max özelliklerine sahip MacBook Pro’yu tanıttı

Apple bugün beklenildiği üzere, profesyonel kullanıcılara daha da fazla güç açısından verimli performans ve pil ömrü getiren Apple’ın yeni nesil profesyonel M2 Pro ve M2 Max yonga setlerine sahip yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerini duyurdu. Profesyonel bir dizüstü bilgisayar için dünyanın en güçlü ve verimli çipi olan M2 Pro ve M2 Max ile MacBook Pro, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan 6 kata kadar daha hızlı olan efekt işleme ve renk derecelendirme gibi zorlu görevlerin üstesinden gelir. 2 kata kadar daha hızlı. Apple silikonun benzersiz güç verimliliğine dayanan MacBook Pro’nun pil ömrü artık 22 saate kadar çıktı; bu, bir Mac’teki en uzun pil ömrü.

Gelişmiş bağlantı için, yeni MacBook Pro Wi-Fi’yi destekler Önceki nesle göre iki kata kadar daha hızlı olan 6E, ve ilk kez 8K ekranları destekleyen gelişmiş HDMI. M2 Max modelinde 96 GB’a kadar birleşik bellekle, içerik oluşturucular dizüstü bilgisayarların bile çalıştıramayacağı kadar büyük sahneler üzerinde çalışabilir. MacBook Pro’nun rakipsiz özelliklerini tamamlayan ünlü Liquid Retina XDR ekranı, geniş bağlantı, 1080p FaceTime HD kamera, altı hoparlörlü ses sistemi ve stüdyo kalitesinde mikrofonlar. macOS Ventura ile birleştirildiğinde, MacBook Pro kullanıcı deneyimi rakipsizdir. Müşteriler, 24 Ocak Salı gününden itibaren piyasaya çıkacak olan yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro’yu bugün sipariş edebilirler.

Apple’ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, “Apple silikonlu MacBook Pro, profesyonellere hareket halindeyken iş akışlarının sınırlarını zorlama ve bir dizüstü bilgisayarda asla mümkün olmadığını düşündükleri şeyleri yapma gücü vererek ezber bozdu” dedi. “Bugün MacBook Pro daha da iyi hale geldi. Bir Mac’teki daha hızlı performans, gelişmiş bağlantı ve şimdiye kadarki en uzun pil ömrü ile bir dizüstü bilgisayardaki en iyi ekranın yanı sıra, bunun gibisi yok.”

M2 Pro ve M2 Max ile Rakipsiz Güç ve Verimli Performans

MacBook Pro, M2 Pro ve M2 Max ile sanattan bilime ve uygulama geliştirmeye kadar çok çeşitli disiplinlerdeki profesyonel iş akışlarını dönüştürebilir. Intel tabanlı Mac modellerinden yükseltme yapmak isteyen kullanıcılar, performans, pil ömrü, bağlantı ve genel üretkenlikte daha da çarpıcı gelişmeler yaşayacaklar. MacBook Pro ayrıca, kullanıcılar fişe takılı veya pille çalışıyor olsalar da performansını korur.

M2 Pro özellikli MacBook Pro, M1 Pro’ya göre yüzde 20’ye kadar daha yüksek performans için sekiz adede kadar yüksek performanslı ve dört adede kadar yüksek verimli çekirdeğe sahip 10 veya 12 çekirdekli bir CPU içerir. 200 GB/s birleşik bellek bant genişliği (M2’deki miktarın iki katı) ve 32 GB’a kadar birleşik bellek ile kullanıcılar büyük projelerin üstesinden gelebilir ve birden fazla profesyonel uygulamayı ışık hızında çalıştırabilir. 19 adede kadar çekirdeğe sahip yeni nesil GPU, yüzde 30’a kadar daha fazla grafik performansı sunar ve Neural Engine yüzde 40 daha hızlıdır ve video analizi ve görüntü işleme gibi makine öğrenimi görevlerini hızlandırır. M2 Pro’daki güçlü medya motoru, en popüler video codec bileşenlerini de yırtarak çok az güç kullanarak video oynatmayı ve kodlamayı önemli ölçüde hızlandırır.

MacBook Pro’da M2 Pro ile:

Başlıkları ve animasyonları Hareket halinde işlemek, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan yüzde 80’e kadar ve önceki nesle göre yüzde 20’ye kadar daha hızlıdır.

Xcode’da derleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan 2,5 kata kadar daha hızlı ve önceki nesle göre yaklaşık yüzde 25 daha hızlı.

Adobe Photoshop’ta görüntü işleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan yüzde 80’e kadar ve önceki nesle göre yüzde 40’a kadar daha hızlıdır.

M2 Pro ile Hareket halindeki animasyonlar, Intel tabanlı MacBook Pro’dan yüzde 80 ve önceki nesle göre yüzde 20 daha hızlı işleniyor. M2 Pro ile Xcode’da derleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan 2,5 kata kadar daha hızlı ve önceki nesle göre yaklaşık yüzde 25 daha hızlı. M2 Pro ile Adobe Photoshop’ta görüntü işleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan yüzde 80’e kadar ve önceki nesle göre yüzde 40’a kadar daha hızlıdır.

M2 Max özellikli MacBook Pro, 38 adede kadar çekirdeğe sahip olan ve M1 Max’e göre yüzde 30’a kadar daha yüksek grafik performansı sağlayan çok daha büyük bir GPU ve ayrıca M2 Pro’nun iki katı olan 400 GB/s birleşik bellek bant genişliği içeren çok daha büyük bir GPU ile iş akışlarını uç noktalara taşıyor. MacBook Pro, 96 GB’a kadar birleştirilmiş bellekle, olağanüstü 3B geometri ve dokulara sahip sahneler oluşturmak veya devasa fotoğrafik panoramaları birleştirmek gibi yoğun grafik iş yüklerini etkinleştirmek için bir dizüstü bilgisayardaki grafik belleğinin sınırlarını bir kez daha zorluyor. M2 Max, M1 Max’e göre yüzde 20’ye kadar daha fazla performans sağlayan sekiz adede kadar yüksek performanslı ve dört yüksek verimli çekirdeğe sahip yeni nesil 12 çekirdekli bir CPU’ya ve iki kat ProRes ile M2 Pro’dan daha güçlü bir medya motoruna sahiptir. Medya oynatmayı ve kod dönüştürmeyi önemli ölçüde hızlandırmak için hızlandırma.

MacBook Pro’da M2 Max ile:

Cinema 4D’de efekt oluşturma, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan 6 kata kadar ve önceki nesle göre yüzde 30’a kadar daha hızlıdır.

DaVinci Resolve’deki renk derecelendirme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan 2 kata kadar ve önceki nesle göre yüzde 30’a kadar daha hızlıdır.

M2 Max ile, DaVinci Resolve’deki renk derecelendirme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan 2 kata kadar ve önceki nesle göre yüzde 30’a kadar daha hızlıdır. M2 Max ile Cinema 4D’de efekt oluşturma, en hızlı Intel tabanlı MacBook Pro’dan 6 kata kadar ve önceki nesle göre yüzde 30’a kadar daha hızlıdır.

Gelişmiş Bağlantı Seçenekleri

MacBook Pro artık daha hızlı kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6E’ün yanı sıra 60 Hz’e kadar 8K ekranları ve 240 Hz’e kadar 4K ekranları desteklemek için daha gelişmiş HDMI özelliğine sahip. Bu yeni yetenekler, çevre birimlerine yüksek hızlı bağlantı için üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir SDXC kart yuvası ve MagSafe 3 şarjı dahil olmak üzere MacBook Pro’da zaten bulunan çok yönlü bağlantı seçeneklerini temel alıyor.

MacBook Pro, yüksek hızlı çevre birimlerini bağlamak için üç Thunderbolt 4 bağlantı noktasına, MagSafe 3 şarj özelliğine ve yüksek empedanslı kulaklıkları destekleyen bir kulaklık jakına sahiptir. MacBook Pro, medyaya hızlı erişim için bir SDXC kart yuvasına ve ilk kez 8K ekranlar da dahil olmak üzere TV’lere ve ekranlara kolayca bağlanmak için bir HDMI bağlantı noktasına sahiptir.

macOS Ventura İşletim Sistemi

macOS Ventura ile MacBook Pro daha da fazla performans ve üretkenlik sunar. Süreklilik Kamerası gibi güçlü güncellemeler, herhangi bir Mac’e Desk View, Center Stage, Studio Light ve daha fazlası dahil olmak üzere video konferans özellikleri getiriyor. FaceTime’da Handoff, kullanıcıların iPhone veya iPad’lerinde bir FaceTime araması başlatmalarına ve bunu akıcı bir şekilde Mac’lerine aktarmalarına veya tam tersine olanak tanır. Ve Stage Manager gibi araçlar, uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenler, böylece kullanıcılar ellerindeki göreve konsantre olurken her şeyi tek bir bakışta görebilirler.

Mesajlar ve Posta her zamankinden daha iyi, Mac’te dünyanın en hızlı tarayıcısı olan Safari ise geçiş anahtarlarıyla parolasız bir geleceğin habercisi. iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı ile, kullanıcılar artık altı adede kadar aile üyesi arasında ayrı bir fotoğraf kitaplığı oluşturup paylaşabilir ve yeni Freeform uygulaması, ister kendi başlarına plan yapıyor ister beyin fırtınası yapıyor olsunlar, kullanıcıların daha üretken ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan esnek bir tuval sağlar. veya başkalarıyla birlikte. Apple silikonun gücü ve popülaritesi ve Metal 3’teki yeni geliştirici araçlarıyla, Mac’te oyun oynamak hiç bu kadar iyi olmamıştı.

macOS Ventura’daki Stage Manager gibi özellikler, kullanıcıların odaklanmalarına ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olur. macOS Ventura ile kullanıcılar, görsel işbirliğini her zamankinden daha kolay hale getiren yeni Freeform uygulamasına erişebilir.

MacBook Pro ve Çevre

Her zaman olduğu gibi MacBook Pro, yüzde 100 oranında şu geri dönüştürülmüş malzemeler de dahil olmak üzere çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde tasarlandı: kasada alüminyum, tüm mıknatıslarda nadir toprak elementleri, ana mantık kartının lehiminde kalay ve birden çok kartın kaplamasında altın baskılı devre kartı. Ayrıca, birden çok bileşende yüzde 35 veya daha fazla geri dönüştürülmüş plastik içerir ve Apple’ın yüksek enerji verimliliği standartlarını karşılar. MacBook Pro’nun çok sayıda zararlı madde içermemesi ve ambalajlarının yüzde 97’sinin elyaf bazlı olması, Apple’ı 2025 yılına kadar ambalajlarından plastiği tamamen çıkarma hedefine yaklaştırıyor.

Bugün Apple, küresel kurumsal operasyonlar için karbon nötrdür ve 2030 yılına kadar tüm üretim tedarik zincirinde ve tüm ürün yaşam döngülerinde yüzde 100 karbon nötr olmayı planlamaktadır. Bu, bileşen üretimi, montajı, nakliyesi, müşteri kullanımı, şarj edilmesinden geri dönüşüme ve malzeme geri kazanımına kadar satılan her Apple cihazının net sıfır iklim etkisine sahip olacağı anlamına gelir.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

M2 Pro ve M2 Max özellikli yeni MacBook Pro modelleri, 17 Ocak’tan itibaren apple.com/store adresinden ve ABD dahil 27 ülke ve bölgede Apple Store uygulamasından sipariş edilebilir. Müşterilere ulaşmaya başlayacaklar ve 24 Ocak Salı gününden itibaren Apple Store lokasyonlarında ve Apple Yetkili Satıcılarında olacaklar.

M2 Pro MacBook 14″ Fiyat Listesi

M2 Pro ve M2 Max özellikli MacBook Pro, 3 Şubat Cuma gününden itibaren Avustralya, Çin, Hong Kong, Japonya, Makao, Yeni Zelanda ve Singapur’da satışa sunulacak. Türkiye’de ise henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Fakat çok uzun sürmesini beklemiyoruz.

M2 Pro MacBook 16″ Fiyat Listesi

M2 Pro özellikli yeni 14 inç MacBook Pro, 49.999 TL‘den başlayan fiyatlarla. M2 Pro ile 16 inç MacBook Pro, 62.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.