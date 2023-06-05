Apple M2 Ultra çıktı – tüm özellikleri

Apple Mac serisi, M serisi işlemcilere en son eklenen Apple M2 Ultra ile yepyeni bir hal aldı. Geçen yılki M1 Ultra çipinin ardından M2 Ultra, iki Apple M2 Max çipini Apple UltraFusion mimarisi aracılığıyla 2,5 TB/sn‘ye varan bant genişliğiyle birleştiriyor. Yeni üst düzey Apple çipi, ikinci nesil bir 5nm işlemi ile yaratıldı. Gelin daha yakından bakalım.

Apple M2 Ultra

Apple, M1 Ultra’ya kıyasla %20 daha hızlı CPU performansı ve M2 Ultra içindeki yeni 76 çekirdekli GPU’nun %30 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. 32 çekirdekli Neural Engine (NPU), M1 Ultra’ya kıyasla %40’lık bir artış sunuyor. M2 Ultra, 192 GB’a kadar birleşik bellek (M1 Ultra’dan %50 daha fazla) ve M2 Max’in bant genişliğinin iki katı olan 800 GB/s bant genişliği ile yapılandırılabiliyor.

Gerçek dünya performansı açısından Apple, 22 adede kadar 8K ProRes video akışını oynatma özelliğiyle %50 daha hızlı video işleme vaadinde bulunuyor. 6 adede kadar da Pro Display Pro XDR ekranı bağlayabilirsiniz.

Yeni M2 Ultra çip, iki yeni Mac’te sunulacak: M2 Ultra Mac Studio ve güncellenmiş Mac Pro. Mac Studio artık M2 Max ve M2 Ultra işlemciler ve 192 GB’a kadar birleşik bellekle sunuluyor, ayrıca 8K monitör desteği ve 240 Hz yenileme hızıyla HDMI üzerinden güncellenmiş bağlantı da sunuluyor. Mac Studio ayrıca Wi-Fi 6E bağlantısı ve Bluetooth 5.3 kazanıyor.

M2 Ultra özellikli Mac Pro, ProRes’e kodlama özelliğiyle 24 adede kadar 4K kamera işleyebiliyor. Altı Pro Display XDR‘ye bağlanabiliyor ve ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısı kazanıyor. G/Ç ayrıca 2 adet USB-A bağlantı noktası, 2 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası ve 2 adet 10 GB Ethernet bağlantı noktasının yanı sıra bir kulaklık girişi içeriyor.