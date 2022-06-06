Apple Macbook Air 2022, Yeni Renklerle Gelmeyecek

Apple’ın yeni MacBook Air’i WWDC’de duyurmasını bekliyoruz. Söylentiler, cihazın şirketin 24 inç iMac için sunduğuna benze; birden fazla yeni renk seçeneğiyle gelebileceğini ima etti.

Şimdi, Mark Gurman’dan gelen yeni bir rapor; yeni MacBook Air için yeni renk seçeneklerinin olmayacağını iddia ediyor. Bunun yerine standart Uzay Grisi, Gümüş ve Altın renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

Ayrıca, çoklu renk seçenekleriyle ilgili raporların “abartılı” olabileceğini ve daha çok şampanya veya yeni bir mavi seçenek olabilecek altın rengine ek olarak; yalnızca tipik MacBook renk seçeneklerinin olabileceğini de ekliyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo da Apple’ın yeni MacBook Air’i birden fazla renk seçeneğiyle tanıtabileceğini iddia etti. Ancak herhangi bir ayrıntı vermedi. Söylentiler yeni cihazın 24 inç ‌iMac‌ tasarımına benzer şekilde; beyaz çerçevelere ve beyaz bir klavyeye sahip olacağını gösteriyor.

Yeni MacBook Air dizüstü bilgisayara güç sağlayacak işlemci hakkında da çelişkili raporlar var. Bazıları M2 işlemciyle geleceğini söylerken; bazı raporların iddia ettiği gibi, Apple’ın tedarik zinciri sorunları nedeniyle yeni MacBook Air için eski M1 işlemciyi kullanmayı tercih ettiğini gösteren birkaç rapor var.