Apple MacBook Pro, ProMotion Ekrana Sahip Olmayacak

Apple, birkaç yıl önce yeni MacBook Air ve MacBook Pro cihazlarıyla birlikte Apple Silicon M1 işlemcisini de piyasaya sürmüştü. Cupertino merkezli teknoloji şirketi, şimdi ARM mimarisine dayalı ikinci nesil işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni MacBook serisi modellere güç sağlayan M2 işlemci hakkında bazı raporlar var ve şimdi yeni M2 destekli MacBook Pro‘nun; yeni özelliklerine dair detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Şimdi gelen raporlar, Apple M2 işlemciye sahip MacBook Pro’nun; son 14 inç ve 16 inç MacBook modellerinde gördüğümüz ProMotion ekrana sahip olmayacağını iddia ediyor. Ekranın yanı sıra şirket, depolama alanından da ödün verebilir.

LCD ekrana sahip olması beklenirken, M2 işlemciden güç alan; yeni MacBook Air’in Mini LED ekranla geleceğine dair detaylar da var. Bu, cihazın ProMotion veya değişken 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip olmayacağı anlamına geliyor.

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