Apple MagSafe, Kalp Hastaları İçin Riskli Olabilir!

Belirli Apple iPhone modellerinde bulunan MagSafe teknolojisi, kalp pili kullanan kişiler için risk oluşturabilir. Amerikan Kalp Derneği, risk altındaki kişiler için MagSafe’in olası müdahalesi hakkında bir uyarı yayınladı.

Bir AHA araştırma makalesine göre, Medtronic, Abbott ve Boston Scientific dahil olmak üzere üç büyük marka tarafından üretilen kalp pili, manyetik girişime karşı savunmasızdı. Başka bir deyişle, kalp pilleri düzgün çalışmayabileceğinden, kalp pillerine sahip kişiler için potansiyel olarak oldukça tehlikeli.

AHA, “Apple’ın iPhone 12 Pro Max MagSafe teknolojisi, CIED’lerde [daha yaygın anlamıyla kalp pili olarak bilinir] mıknatıs etkileşimine neden olabilir ve hayat kurtaran tedaviyi engelleme potansiyeline sahiptir” dedi. MagSafe, kablosuz şarj özelliği sunuyor ve cihazları hızlı bir şekilde şarj etmek için mıknatıslar kullanıyor. Ayrıca iPhone 12 modellerinde bulunan mıknatıs sayısı, cihazın önceki sürümlerinde bulunanlardan daha fazla olarak biliniyor.

Bazı hastalara iPhone 11’e yakın kalp pili ve defibrilatör yerleştirildi. Bu test, dahili cihazlardan üçünün, harici olanlardan sekizi ile birlikte bazı parazitleri kaydetmesiyle sonuçlandı. Bu interferanslar potansiyel olarak “asenkron pacing’e veya anti-taşikardik tedavilerin etkisizleştirilmesine” yol açabilir. Daha önceki bir açıklamada Apple, kalp pili olan kişilerin iPhone ve MagSafe aksesuarlarını cihazlarından altı inçten daha uzakta tutmasını önermişti.