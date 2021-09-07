Yeni Apple MagSafe Geliyor – İşte Detaylar!

Apple’ın bu ay iPhone 13 serisini tanıtması bekleniyor. Amerikan teknoloji devi, lansman etkinliğinin tarihini bugün açıklayabilir. Bunun öncesinde, yeni bir resmi MagSafe şarj cihazı FCC tarafından onaylandı.

Güvenilir bir kaynak tarafından hazırlanan bir rapora göre, A2548 model numaralı yeni bir Apple MagSafe şarj cihazı FCC tarafından onaylandı. Mevcut nesil MagSafe şarj cihazının model numarası A2140 olarak belirtilmişti.

Bununla birlikte, Temmuz ayındaki bir rapor, iPhone 13 serisinin daha büyük kablosuz şarj bobini ve ters kablosuz şarj için olası desteğe sahip güçlü mıknatıslarla gelebileceğini öne sürdü.

Bu nedenle, yeni MagSafe şarj cihazının yeni nesil iPhone’lardaki değişiklikler için tasarlanma şansı var. Yeni MagSafe şarj cihazı hem iPhone 12 serisiyle hem de yakında çıkacak olan iPhone 13 serisiyle uyumlu olacak.

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