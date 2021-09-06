iPhone 13’ün Teknik Detayları Gün Yüzüne Çıkıyor

Ünlü bir analist, iPhone 13‘ün LEO (düşük dünya yörüngeli) uydu iletişimini destekleyebileceğine ve kullanıcıların hücresel kapsama alanı olmadığında bile mesajlar ve telefon görüşmeleri yoluyla iletişim kurmasına izin verebileceğine dair bir ipucu verdi. Fakat bu özellik yalnızca bazı ülkelerde bulunacak.

Raporlara göre, acil uydu özelliği yalnızca hücresel varlığı olmayan bölgelerde çalışacak. Apple, bu bilgilerle artık cep telefonu kapsama alanı olmadan dünyanın herhangi bir yerinde arama yapmak için uydu telefonu olarak kullanılamayacağı daha da netleştirildi.

Görünüşe göre Apple, bu özelliğin entegre edilebileceği iki yol üzerinde çalışıyor; biri kısa acil durum metni iletmek ve ikincisi, herhangi bir hücresel sinyal olmadan bir acil servis veya yakın arkadaşlarla iletişim kurmak için başlangıçta iMessage aracılığıyla SOS tehlike sinyalleri göndermek.

Ancak bu biraz yavaş olacak ve bir sinyal alması bir veya iki dakika sürebilir ve iPhone 13 kullanıcılarının LEO uydu iletişim özelliğinden yararlanmak için açık havada olmaları gerekecek. iPhone 13 serisinin resmi olarak Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ve Apple’ın bu özelliği kesin olarak tanıtıp tanıtmayacağını henüz bilmiyoruz.

Ayrıca bkz: iPhone 13 Serisinde Uydu İletişim Özelliği Sınırlı Olabilir