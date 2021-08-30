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Apple iPhone 13 Serisinin Lansman Tarihi Belli Oldu

Şirket, yeni nesil Apple iPhone serisinin lansman tarihini henüz açıklamamış olsa da söylentiler, cihazların Eylül ayının üçüncü haftasında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Ancak şimdi yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 13 serisi akıllı telefonlarını 14 Eylül'de piyasaya sürmeye hazır olduğunu iddia ediyor.

Ayşen Sıla

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Geçen yıl Apple, COVID-19 salgını nedeniyle iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını normal zaman çizelgesinden biraz daha geç piyasaya sürdü. Cupertino merkezli teknoloji devinin bu yıl iPhone 13 serisi için takvimine sadık kalması bekleniyor.

Şirket, yeni nesil Apple iPhone serisinin lansman tarihini henüz açıklamamış olsa da söylentiler, cihazların Eylül ayının üçüncü haftasında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Ancak şimdi yeni bir rapor, Apple’ın iPhone 13 serisi akıllı telefonlarını 14 Eylül’de piyasaya sürmeye hazır olduğunu iddia ediyor.

Bu gerçekten doğruysa Tim Cook liderliğindeki şirket, muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde lansman zamanını açıklayacak. Şirket, yeni nesil iPhone ile birlikte aynı etkinlikte Apple Watch Series 7 modellerini de piyasaya sürecek.

Rapor ayrıca, 14 Eylül’de duyurulduktan sonra akıllı telefonun 24 Eylül’den itibaren satın alınabileceğini de ekliyor. Bu sefer Apple aynı anda dört model satacak – iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max.

Yakın tarihli bir rapor, Apple’ın bileşenlerdeki fiyat artışı nedeniyle yaklaşmakta olan iPhone 13 serisi modellerinin fiyatını artıracağını iddia etti. Son zamanlarda TSMC, fiyatlandırmasını yüzde 20’ye kadar artıracağını doğruladı. Ancak raporların çoğunluğu iPhone 13 modellerinin fiyatlandırmasının muhtemelen iPhone 12 modelleri ile aynı olacağını gösteriyor.

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