Apple iPhone 13 Serisine Dair Yeni Detaylar Var

Apple, Eylül veya Ekim ayında yeni nesil iPhone 13 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon serisiyle ilgili bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şimdi de telefonun fiyatına ve pil kapasitesine dair tahminler ortaya döküldü.

Söylenenlere göre iPhone 13 serisi, adı Apple A15 Bionic olan 5nm+ bir işlem kullanılarak üretilen daha hızlı ve güç açısından daha verimli bir işlemci sunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkeler için mmWave 5G desteği de olabilr.

Bir rapor, yeni iPhone’ların mevcut 22W şarjdan hafif bir yükseltme olan 25W hızlı şarj teknolojisi desteği ile geleceğini iddia ediyor. Ayrıca bir LiDAR tarayıcı ile gelmesi bekleniyor.

Tasarım açısından serinin biraz daha küçük bir çentikle gelmesi ve 120Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Özellikle, daha yüksek yenileme hızının yalnızca Pro modellerinde olması bekleniyor. Şirketin bu sefer 1 TB’lık bir depolama modeli sunma ihtimali var.

Ek olarak, Apple’ın yaklaşmakta olan Apple iPhone 13’teki videolar için ProRes özelliği sunduğu da söyleniyor. Bu özellik, kullanıcıların videoları daha yüksek kalitede ve postta düzenleme için daha kolay bir formatta kaydetmesine izin verecek. Bu özellik, mevcut iPhone 12‘nin Pro modellerinde görülen ProRaw özelliğine benzer olacak. Bununla birlikte ProRes, iPhone 13’ün Pro modellerine özel olacak.

Ayrıca bkz: Apple iPhone 13 Serisi, Portre Modu ve ProRes Deneyimi Sunacak