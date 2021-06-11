iPhone 13 Serisi EEC’de Görüntülendi – İşte Model Numaraları

Apple iPhone 13 serisinin bu sonbaharda satışa sunulacağı söyleniyor. Cupertino merkezli teknoloji devinin ikinci nesil 5G akıllı telefonlarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi (2020 hariç) Eylül ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Resmi duyuru öncesinde, iPhone 13 serisinin iddia edilen model numaraları açıklandı.

Yaklaşan Apple iPhone 13 serisi, EEC (Avrasya Ekonomik Komisyonu) tarafından onaylanmış görünüyor. Serinin iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini olmak üzere dört modeli içermesi bekleniyor.

Ancak, aşağıdaki yedi model numarası EEC’de listelenmiş görünüyor:

A2628

A2630

A2634

A2635

A2640

A2643

A2645

Ne yazık ki, EEC sertifikası başka bir şey göstermiyor. Ancak birden fazla rapor sayesinde bu telefonların bazı özelliklerini biliyoruz.

iPhone 13 serisinin, mevcut nesil iPhone 12 modelleriyle aynı tasarıma sahip olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte, yeni seri biraz daha küçük bir çentik ve olası daha iyi kamera performansı ile gelebilir.

En önemlisi, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini‘nin düşük satışları nedeniyle şimdiye kadarki son mini iPhone olabilir. Ayrıca, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max nihayet 120 Hz ProMotion ekranla donatılmış olarak gelebilir.