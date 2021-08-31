iPhone 13 Serisinde Uydu İletişim Özelliği Sınırlı Olabilir

Analist Ming Kuo Chi’nin yakın tarihli bir raporu, Apple’ın bir sonraki iPhone’u uydu iletişimi ile donatacağını öne sürdü. Kısa bir süre sonra Bloomberg’den bu uydu iletişim özelliğinin sınırlı bir işlevi olabileceğini gösteren yeni bir rapor ortaya çıktı.

Başlangıçta uydu bağlantısının, taşıyıcıların, taşıyıcı kapsama alanları dışında internet hizmetleri sunmasına olanak sağlayacağına inanılıyordu, ancak kaynak, bunun yalnızca acil kullanım için olacağını iddia ediyor.

Rapora göre, Apple’ın bu iletişim amacı, kullanıcıların kendilerini hücresel kapsama alanı dışında bulmaları durumunda uydu üzerinden acil durum mesajları gönderebilmelerini sağlayacak. Böyle bir özellik potansiyel olarak hayat kurtarabilir, ancak rapor Apple’ın “durum hakkında bilgisi olan bir kişiye göre bunları gelecekteki iPhone’larda piyasaya sürmeyi hedeflediğini” öne sürüyor.

iPhone 13 serisi telefonlar “Uydu üzerinden Acil Durum Mesajı” özelliklerinden birini kullanıyor ve iMessage uygulamasına üçüncü bir protokol olarak (SMS ve iMessage’a ek olarak) entegre edilecek ve yeşil veya mavi baloncuklar yerine gri baloncuklar gösterecek. İkinci özellik ise, uçak kazaları ve batan gemiler gibi büyük acil durumları uydu ağlarını da kullanarak raporlamak için bir araç olacak.

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